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《楓之谷M》新職業精靈遊俠來了　官方預告清明節活動內容

手機遊戲,Nexon,楓之谷M（圖／Nexon提供）

科技中心／綜合報導

Nexon旗下人氣MMORPG經典《楓之谷M》宣布推出超人氣英雄「精靈遊俠」，在操作使用上，玩家可以完整體驗屬於精靈遊俠的連接技能攻擊。此外，新增客製化地城和「精靈遊俠」成長支援以及燃燒任務等內容。

身為封印黑魔法師的英雄之一的「精靈遊俠」，使用武器是雙弩槍，攻擊技能特效十分華麗，除此之外，還能夠使用連接技能發揮強大攻擊力的超強大弓箭手。在本次改版新增的客製化地城系統中，玩家們可以透過進化系統獲得楓幣或進化系統硬幣，使用該硬幣進行個人化的設定，包含地城內怪物等級、Boss怪物、經驗值、硬幣掉落率等的項目。

手機遊戲,Nexon,楓之谷M（圖／Nexon提供）

Nexon為紀念本次改版內容推出，即日起至2019年4月24日為止，創建新的英雄職業「精靈遊俠」升級到指定等級時，可獲得騎寵「西皮迪亞」、精靈之王勳章、精靈之王座的椅子等紀念性道具。

同時，最受玩家喜好的「新角色1+2 燃燒」活動也回歸了！凡是在改版活動期間內，創建限定燃燒角色，在等級3~75級區間，每升級一級，就會增加2級，幫助玩家快速成長新角色並把豐富的成長支援好禮通通帶回家。除此之外，官方在清明連假期間，4月4日至4月7日，每日登入遊戲將發送”蛇湯1個”，另外在清明節(4月5日)當天登入將發送”漫天花雨1個”。

關鍵字：手機遊戲Nexon楓之谷M

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