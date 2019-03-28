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PS4《凱薩琳FULL BODY》特別剪輯「體驗版」 今日開放下載

記者周之鼎／台北報導

SEGA Games宣布，預定4月25日發售的PlayStation 4專用遊戲軟體《凱薩琳FULL BODY》繁體中文版，將於今天3月28日提供可遊玩故事開頭劇情的「體驗版」，於PlayStation Store讓玩家們下載試玩。

體驗版特別將遊戲中初期的兩天故事章節剪輯為精簡的特別版讓玩家們試玩，在此體驗版中不只能體驗許多全新追加的動畫場景，還能玩到更容易上手並全新進化的動作解謎關卡。遊戲難易度為《凱薩琳FULL BODY》本次新增的「 Safety」不論新手老手一定都能玩到最後。不過，體驗版的遊戲儲存資料無法在正式發售的製品版遊戲中繼續使用。

此外，解謎模式類型可選擇「 Standard」 或「 Arrange」。 前者能享受經典的動作解謎玩法，後者的關卡中會出現奇特形狀的石塊且更加刺激。

以大人的戀愛為主的《凱薩琳》這款充滿話題性的作品自2011年發售以來，在全球獲得許多玩家的熱烈支持與回應，現在由裡到外全面升級為《凱薩琳FULL BODY》嶄新登場。保留了它那在ATLUS眾多暢銷作品中也獨樹一格的作品特性，還大幅追加了新遊戲要素，全面升級為「大型話題作品」。

關鍵字：PS4凱薩琳試玩版體驗版

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