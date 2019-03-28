ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

官方玩真的　《POP TEAM EPIC》新手遊愚人節上架

手機遊戲,POP TEAM EPIC（圖／翻攝自《POP TEAM EPIC++ ~POP 子 PIPI美的友情大作戰~》官方網站）

▲ 遊戲即將在 4 月 1 日正式推出。（圖／翻攝自《POP TEAM EPIC++ ~POP 子 PIPI美的友情大作戰~》官方網站）

記者樓菀玲／綜合報導

由漫畫家大川武久部所創作的惡搞漫畫《POP TEAM EPIC》，其改編手機遊戲新作《POP TEAM EPIC++ ~POP 子 PIPI美的友情大作戰~》即將在台灣時間 4 月 1 日 14:00 上市，官方表示遊戲將在近期內陸續釋出更多消息。

《POP TEAM EPIC》是大川武久部在竹書房連載的漫畫作品，該作一度在 2015 年 11 月結束連載，其改編電視動畫於 2018 年 1 月 6 日播出，總共 12 集。《POP TEAM EPIC》以獨特的惡搞風格聞名，不按牌理出牌的兩位主角 POP 子與 PIPI 美更以強烈的個人風格吸引不少粉絲，也因此網路上有許多有趣的「哽圖」皆是以《POP TEAM EPIC》發想而來。

根據現有《POP TEAM EPIC++ ~POP 子 PIPI美的友情大作戰~》官方網站內容指出，遊戲接下來預定在 3 月 29 日公布聲優人選，並且在遊戲發行日當天公布「與日本新年號有關」的相關消息。（註：因應日本明仁天皇退位，新年號將在 4 月 1 日公布）

手機遊戲,POP TEAM EPIC（圖／翻攝自《POP TEAM EPIC++ ~POP 子 PIPI美的友情大作戰~》官方網站）

▲ 遊戲將在 3 月 29 日及 4 月 1 日公開進一步消息。（圖／翻攝自《POP TEAM EPIC++ ~POP 子 PIPI美的友情大作戰~》官方網站）

關鍵字：手機遊戲POP TEAM EPIC

推薦閱讀

影／六嘆亂入《六等分花嫁》Cosplay大跳宅舞　網友嚇：不能只有我看到

官方玩真的　《POP TEAM EPIC》新手遊愚人節上架

凌晨即將公開！《邊緣禁地》新作釋出前導預告片

《絕地求生M》將支援繁中語系　DJ艾倫沃克將現身上市週年趴

受不了PS4的限制了！《閃亂神樂》製作人離職投靠Cygames

通通跳起來！《舞力全開》世界盃總決賽3月30日開跳

刺客教條世界觀 VR 密室逃脫遊戲《穿越梅杜莎之門》5月推出

尬貼圖跟上!!《新楓之谷》X LINE FRIENDS首度跨界合作

《英雄聯盟》LMS春季總決賽移師高雄電競館舉行

《戀與製作人》24-hour系統登場　限定李澤言羈絆活動3/29開放

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

受不了限制《閃亂神樂》製作人離職

PS首次直播遊戲新作發表慘遭噓

他狂課金玩糞Game　慘遭朋友恥笑

老婆送驚喜！他拆開「PS4套包」卻哭了

老婆沉迷傳說對決1年！他把奧義全賣光：真爽

《絕地求生M》即將在台推出

忙打手遊！朋友傳訊息「8句道歉」她崩潰

卡拉邦蓋西地區全新BOSS討滅登場

《劍俠 踏馬尋歌》玩法搶先看

《生死格鬥 沙灘排球》推出Steam免費版

最新新聞

六嘆巧扮《六等分花嫁》國民老婆

POP TEAM EPIC新手遊愚人節上架

《邊緣禁地》新作釋出前導預告片

《絕地求生M》即將在台推出

受不了限制《閃亂神樂》製作人離職

《舞力全開》世界盃總決賽30日開跳

VR 密室逃脫遊戲《穿越梅杜莎之門》5月推出

《新楓之谷》X LINE首度跨界合作

LMS春季總決賽移師高雄電競館舉行

《戀與製作人》24-hour系統登場

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366