官方玩真的　《POP TEAM EPIC》新手遊愚人節上架

▲ 遊戲即將在 4 月 1 日正式推出。（圖／翻攝自《POP TEAM EPIC++ ~POP 子 PIPI美的友情大作戰~》官方網站）

記者樓菀玲／綜合報導

由漫畫家大川武久部所創作的惡搞漫畫《POP TEAM EPIC》，其改編手機遊戲新作《POP TEAM EPIC++ ~POP 子 PIPI美的友情大作戰~》即將在台灣時間 4 月 1 日 14:00 上市，官方表示遊戲將在近期內陸續釋出更多消息。

《POP TEAM EPIC》是大川武久部在竹書房連載的漫畫作品，該作一度在 2015 年 11 月結束連載，其改編電視動畫於 2018 年 1 月 6 日播出，總共 12 集。《POP TEAM EPIC》以獨特的惡搞風格聞名，不按牌理出牌的兩位主角 POP 子與 PIPI 美更以強烈的個人風格吸引不少粉絲，也因此網路上有許多有趣的「哽圖」皆是以《POP TEAM EPIC》發想而來。

根據現有《POP TEAM EPIC++ ~POP 子 PIPI美的友情大作戰~》官方網站內容指出，遊戲接下來預定在 3 月 29 日公布聲優人選，並且在遊戲發行日當天公布「與日本新年號有關」的相關消息。（註：因應日本明仁天皇退位，新年號將在 4 月 1 日公布）

▲ 遊戲將在 3 月 29 日及 4 月 1 日公開進一步消息。（圖／翻攝自《POP TEAM EPIC++ ~POP 子 PIPI美的友情大作戰~》官方網站）