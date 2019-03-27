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Eskyfun武俠新作《劍俠 踏馬尋歌》將登台　玩法介紹搶先看

《劍俠 踏馬尋歌》玩法搶先看（圖／業者提供）

科技中心／綜合報導

Eskyfun遊戲平台今（27）日正式宣佈取得新派武俠全3D手遊《劍俠：踏馬尋歌》代理權，將獨家發行於台灣、香港、澳門及新馬等地區，近期即將展開事前登錄活動。

《劍俠：踏馬尋歌》故事劇情主要描述天下第一劍客「白玉京」在幼子出生當夜，不幸禍起蕭墻，幼子被擄走，連同家傳的絕世秘籍也消失於江湖之中。在十八年後，在仇敵的羽翼下迅速成長的白玉京後人，而白玉京也一心尋仇，暗地結交門客，想要捲土重來、重回武林，在命運的捉弄下，造成父子之間的對立，一場前所未有的武林大戰即將爆發。

在《劍俠：踏馬尋歌》中，玩家扮演初出江湖的俠客，在艱辛求學之路上，邂逅白玉京與其他江湖豪傑，並協助調查十八年前的慘劇，不斷撕破層層陰謀，找回失落的絕世神功，化解武林紛爭。而玩家可運用遊戲內特有的神功寶鑒系統，解鎖神功寶鑒中的武林秘籍，同時隨著故事劇情的發展，真相將逐漸水落石出。

《劍俠 踏馬尋歌》玩法搶先看（圖／業者提供）

《劍俠：踏馬尋歌》採用全3D模型與場景，運用特殊光照、即時陰影、場景動態、次世代螢幕輝光、高光法線等，讓人物、場景更生動擬真呈現。除此之外，還有2.5D與3D視角的自由切換，帶給玩家最佳的遊戲體驗。

遊戲主打無鎖定自由視角，無限制的輕功，上到屋頂樹梢、下到深谷河道，玩家均可以自由探索。廣闊的遊戲場景，再搭配游泳功能、即時光照系統等，讓玩家在遊戲內感受到媲美端遊的品質，感受真正的江湖。

關鍵字：手機遊戲

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