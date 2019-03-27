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通通跳起來！《舞力全開》世界盃總決賽3月30日開跳

記者周之鼎／台北報導

Ubisoft 揭露了 3 月 30 日在巴西舉辦的 2019 年《Just Dance 舞力全開》世界盃總決賽的最終版詳細資訊，包括主辦單位、評審團成員，以及比賽的評分方式。代表土耳其參賽、兩度衛冕冠軍的 Umutcan Tütüncü 和來自世界各地的 17 位頂尖選手將角逐世界冠軍頭銜。總決賽的最後階段比賽將透過 Ubisoft Twitch 和 Facebook 頻道實況直播。

18 位選手將根據他們的得分（《Just Dance 舞力全開》分數）以三戰兩勝的方式進行比賽。最先拿下兩勝的選手將出線繼續比賽。總決賽實況將在最後六強出爐時於 Ubisoft Twitch 頻道開始直播，時間可能落在台港時間（UTC +8）3 月 31 日清晨 4 點左右。

最後六強出爐後，由巴西著名 Youtuber、主持人、記者、製片人 Fernanda Pineda 主持的國際評審團將加入總決賽的最後階段比賽，包含了澳洲舞蹈家及《Just Dance 舞力全開》大使 Jayden Rodrigues、法國舞蹈家及《Just Dance 舞力全開》編舞師 Jerky Jessy 和 巴西網紅 Maira Medeiros，評審團成員將結合得分來評估選手的表現。如果出現平手情況，該戰將透過 Twitch 聊天室進行投票，由觀眾選出誰是優勝者。

 

關鍵字：Just Dance舞力全開世界盃

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