免費玩！《生死格鬥 沙灘排球維納斯假期》於Steam推出繁中版

記者周之鼎／台北報導

《DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation（生死格鬥 沙灘排球維納斯假期）》於今（3/26）日正式在Steam平台推出繁體中文版公開測試，玩家們可以與擁有青春活力的女孩們共度歡樂的夏日時光。當然本作最大的重點，就是讓《生死格鬥》的角色們換上並欣賞美美的各式泳裝！

本作為2017年起在日本DMM平台開始營運的《生死格鬥 沙灘排球維納斯假期》移植至Steam的版本。遊戲為基本免費制，玩家將扮演「維納斯群島」的島主協助10名女孩們，在美麗與強勁的祭典──「維納斯競賽」中獲勝，並與女孩們共譜美好回憶。本作中會定期新增種類豐富的泳裝或飾品，提供多樣選擇，玩家可以為隊上的女孩自由搭配造型。

明日3月27日（三）起將舉辦活動「第一次的睡衣派對」。島主的專屬助手「海咲」為了與其他女孩們加深感情而精心籌備「第一次的睡衣派對」。本活動為期間限定競賽，依照獲得的活動點數可以獲得各種報酬；收集獲勝時有機率掉落的道具，還可以在活動商店中交換豪華獎品。此外，「流行套裝扭蛋」將與活動同時開放。開放期間中，獲得「海咲」專用泳裝的機率上升，玩家將更有機會獲得附「海咲」登島證的SSR泳裝「晨起薄衫」及SSR泳裝「純白色開衩連身裙」。請務必把握此機會邀請「海咲」來到玩家的島上。

五日限定的「歡迎！新任島主大人 優惠活動」也於即日起開跑。活動期間中，將可獲得「SSR泳裝必中抽卡券」等超值商品；使用必中抽卡券一定會取得超稀有的SSR泳裝，獲得各個女孩對應的SSR泳裝後，還能招待該女孩參加維納斯競賽。另外，遊玩Open Beta的玩家還可獲得特典SR飾品「開始紀念髮圈」。

身兼KTHD董事，KTG董事高級管理執行官、娛樂事業部副部長、TeamNINJA品牌總監，同時也是《DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation》製作人早矢仕洋介接受《Ettoday 遊戲雲》的獨家訪問，談到本次關於《DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation（生死格鬥 沙灘排球維納斯假期）》

談到選擇Steam平台的理由，早矢仕洋介表示：「因為我們認為Steam是能夠在不弱化DOAXVV魅力的前提下最適合推出遊戲的平台。我們希望玩家能夠享受到完整的本作，而不是在機能上勢必有所刪減的手機遊戲。」

關於許多玩家關心的版本問題，Steam版本和DMM版本遊戲的基本部分沒有不同，有關遊戲平衡方面，參考日本現行發售的DMM版進行了調整。不過Steam版本剛上市的進度會慢於DMM版本，不過早矢仕洋介表示今後會逐漸趕上DMM版的進度。但早矢仕洋介也說：「不僅是單純地趕上DMM版的進度，我們也有在考慮加入Steam版專屬的女孩等想法。詳細內容敬請各位玩家期待。」不過我們也詢問到過去DMM版和很多動漫作品合作推出服裝，這些合作服裝是否都會登上Steam版本？，但或許是版權問題，早矢仕洋介則回應「目前沒有實施合作的計劃。」此外，已經遊玩DMM版的玩家無法進行資料轉移至Steam版，因此這兩個方面都有些可惜。

《DOAXVV》主視覺圖最顯眼的就是新角色兼看板娘「海咲」，也是過去從未在《生死格鬥》本傳登場的角色，早矢仕洋介說：「在角色創作上，我們想讓她成為『彷彿真實存在與身邊一般，未經修飾的女孩』，想像了一個『照顧島主的打工女孩』。作為時常陪伴在島主身邊，一起煩惱，一起驚訝，一起歡笑的存在，另外作為和島主最親密的女孩，對於島主的行動必定有所回應，我們希望玩家能夠從海咲身上獲得到一種『希望她每天陪伴身旁』的感覺。」我們也詢問為何會大膽的啟用這樣全新的設計，早矢仕洋介說：「加入全新角色的理由是，我們想要一位能夠成為本作『看板娘』的角色。我們想要體現出DOAXVV並不只是DOA系列的衍生作品，而是作為一個獨立的作品存在，為了體現這一點創作了“海咲”這個角色。實際上她也受到了各位日本島主的好評，不僅成為了DOAXVV不可或缺的看板娘，還在DOAX3 Scarlet這樣的家用機遊戲上也登場了。這件意料之外的事讓我們非常開心。」

最後早矢仕洋介對台灣玩家說：「自日本DMM版開服已經過去了一年，我們終於在Steam上推出了本作。在DMM版上學到的東西以及更新的機能也都反應到了Steam版上。希望玩家們期待今後的運營同時能夠玩的開心！」

《DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation（生死格鬥 沙灘排球維納斯假期）》為PC Steam平台獨占繁體中文版，遊戲採免費下載內購制。