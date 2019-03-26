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《魔法禁書目錄》手遊將登台　4/9展開限量封閉測試

《魔法禁書目錄》手遊將登台　4/9展開限量封閉測試（圖／龍邑網路提供）

記者樓菀玲／台北報導

由《魔法禁書目錄》和《某科學的超電磁砲》動畫委員會授權， 日本 KADOKAWA（日本角川集團）監修， 網易遊戲製作的3D 日式 動作RPG手遊《魔法禁書目錄》，今（26）日由台灣龍邑遊戲正式宣布即將引進台灣。

官方透露，《魔法禁書目錄》在宣布即將引進台灣之後，官方也將於4月9日舉行CBT封閉測試，本次測試為刪檔測試，並且具有一定的人數限制，屆時玩家可藉由申請的方式來參加封閉測試。

官方表示，《魔法禁書目錄》在玩法上也有十分與眾不同的特色。不同於許多動漫改編遊戲，多半是以卡牌方式表現，此次新作將以正統日式ARPG模式呈現，搭配設計多元化的不同玩法，讓玩家體驗到最豐富的學園都市。

遊戲基本上分為劇情闖關以及自由探索兩方面進行，玩家可以在學員宿舍中打開電視，以闖關模式體驗原作劇情；也可以在自由的在學園都市中，進行各種探索，在探索的過程中觸發各種不同劇情任務，完成任務領取豐厚獎勵。

《魔法禁書目錄》手遊將登台　4/9展開限量封閉測試（圖／龍邑網路提供）

戰鬥部分也是此次遊戲的主要亮點之一，玩家進入戰鬥介面之後，可以自由操縱人物位置閃避跳躍，並在適當時機施放技能給予敵人痛擊。技能的展現非常的華麗而壯闊，許多知名角色的大招，像是上条當麻的幻想殺手、御坂美琴的超電磁砲，都將在遊戲中完美的呈現。
 

關鍵字：手機遊戲網易魔法禁書目錄

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