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PS公開眾多VR新作　《鋼鐵人VR》打頭陣

PS公開眾多VR新作　《鋼鐵人VR》打頭陣（圖／翻攝自YouTube／PlayStation）

▲ 《漫威鋼鐵人 VR》最新宣傳畫面。（圖／翻攝自 YouTube／PlayStation）

 記者樓菀玲／台北報導

PlayStation 在今日首次播出的直播節目「State of Play」當中，一舉公開了 PlayStation 相關新作，其中包含了《漫威鋼鐵人 VR》、《無人深空 VR》、《真人快打 11》等相關作品。

《漫威鋼鐵人 VR》

《漫威鋼鐵人 VR》是由 Ryan Payton 所率領的 Camouflaj 工作室攜手與漫威、SIE 共同協力打造的作品，遊戲預定將在 2019 年內推出。

從官方所釋出的宣傳影片當中可以看到，玩家將可以化身東尼・史塔克，身穿全身鋼鐵衣來進行冒險，遊戲將利用 PS Move 來進行操作，玩家可以藉由 VR 頭盔來體驗截然不同的全新冒險。

《無人深空 VR》

由 Hello Games 所出品的太空沙盒遊戲《無人深空》也在今日宣布將支援 VR 遊玩，玩家將可以透過第一人稱的視角來探索世界，而本次宣布支援 VR 遊玩也將會是《無人深空：Beyond》的改版內容之一。

據了解，Hello Games 表示《無人深空：Beyond》改版內容將會區分為三大部分，其一為多人線上模式、其二為 VR 模式，且 VR 模式將不只是限定單機模式遊玩，而是所有的遊戲模式都能使用，未來官方將會陸續公開此次改版的第三部分。

《真人快打 11》

備受不少玩家期待的格鬥遊戲《真人快打 11》也在今日釋出最新預告，三名角色：Lui Kang、Kung Lao 及 Jax 確定將回歸遊戲，並且可以看到角色群將以全新的面貌與玩家見面。

 

《Days Gone》

即將在 4 月 26 日發售的殭屍求生新作《Days Gone》也在今日釋出了最新劇情預告，玩家將可以看到主角狄肯在末日世界所遭遇的全新危機，除了滿坑滿谷的殭屍之外，還有來自更多敵人的威脅。 

關鍵字：PlayStationPS VR

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