ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《極速領域》330「極速日」活動內容公開　線上賽4月開打

《極速領域》330「極速日」活動內容公開　線上賽4月開打（圖／Garena提供）

記者樓菀玲／台北報導

《Garena 極速領域》於週末下午在台灣、香港等40個地點舉辦「街區車王」活動，吸引數千名玩家到場參加，現場挑戰指定賽道，活動時間4小時內成績最快者，即成為該地車王，還能獨得《Garena 極速領域》稀有虛寶「永久A車銀河戰艦」。

官方表示，《Garena 極速領域》為了回饋百萬玩家，全台所有縣市都有舉辦活動，包含台中的「市政北七路車王」、彰化的「摸乳巷車王」，更在澎湖也設點安排「海洋地質公園車王」。除此之外，在香港玩家的熱情參加，「九龍寨城公園車王」與「銅鑼灣廣場車王」的競爭顯得更是激烈。

《極速領域》330「極速日」活動內容公開　線上賽4月開打（圖／Garena提供）

▲ 台中市政北七路旁，《Garena 極速領域》不只吸引學生，也有上班族玩家穿著正式的挑戰「北七路車王」，奮力刷新紀錄。

《極速領域》330「極速日」活動內容公開　線上賽4月開打（圖／Garena提供）

▲ 彰化鹿港知名景點「摸乳巷」旁，雖然車王競爭過程激烈，但結束後車手們帶著喜愛《Garena極速領域》的熱情一同合照紀念，期盼下次能有更好成績。

在歷經整個下午千名玩家的挑戰下，最後40位「街區車王」終於產生！雙北有位玩家一共奪下了3個車王稱號，更有一位玩家在高雄5個點當中拿下4個車王頭銜，可謂稱霸高雄的飆速達人！這40位車王除了獲得《Garena 極速領域》提供的稀有虛寶永久A車 - 銀河戰艦外，更在玩家們的心目中樹立了無價的車王地位。

官方表示，廣大賽車手的支持是《Garena 極速領域》營運團隊宣示開始舉辦賽事的強心針，除了預計4月將舉辦線上賽事、6月舉辦線下賽事外，更在8月將進行海外賽事，廣邀各路車手，成為「世界車王」，挑戰高額獎金。除各項競速活動外，官方預定將在3/30於遊戲內舉行盛大慶典「330極速日」，3/30當天登入，就能獲得許多限定虛寶。

330 極速日活動內容

活動時間：2019/3/21（四） ~ 2019/3/30 （六）

活動內容：
3月30日登入遊戲，即可抽 iPhone Xs Max 256g。市值： 45,500元。（共3名）
3月30日登入遊戲且UID中有3或0，即可抽 Beats Studio3 Wireless 頭戴式耳機－Beats Skyline Collection。市值：11,900元。 （共1名）
3月30日登入遊戲，即可領取潮流前線套裝（永久）*1
3月30日登入遊戲，在線33分鐘，即可領取輕語風車手杖（永久）*1
3月30日至4月30日累計登入遊戲14天，即可領取限定車－暴風勇士（永久）*1

關鍵字：手機遊戲Garena極速領域

推薦閱讀

沉迷手遊！他瘋狂課金「玩糞Game」慘遭朋友恥笑　神人解析：符合演化機制

《極速領域》330「極速日」活動內容公開　線上賽4月開打

三星推2款曲面顯示器　以49吋、24吋螢幕瞄準電競市場

寶島電競格鬥哥太神！「ET」林家弘一屆賽事連拿四冠

LINE貼圖「衛生紙」衝第一　「廢」、「醜」、「怪」正夯

現場變身對戰啦！《ULTRAMAN 超人力霸王》聲優透露幕後秘話

《美好世界》《RE0》《不起眼》今秋三大動畫劇場版搶登場

業界救星Netflix日製動畫超人力霸王、福音戰士、聖鬥士接力登場

台日合作《東離劍遊記》公開新作「西幽玹歌」角色戲偶

Netflix自製《聖鬥士星矢》上映日公開　瞬首度更換女聲優

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

老婆沉迷傳說對決1年！他把奧義全賣光：真爽

ET林家弘一屆賽事連拿四冠

他PO經典遊戲畫面　千人朝聖：為它不吃飯

Netflix日製動畫即將接力登場

老公月花1萬買傳說點數！妻砍帳號：心痛嗎？　

谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

《聖鬥士星矢》上映日公開

今秋三大動畫劇場版搶登場

《東離劍遊記》公開新作「西幽玹歌」

《超人力霸王》聲優透露幕後秘話

最新新聞

他狂課金玩糞Game　慘遭朋友恥笑

《極速領域》330極速日內容公開

瞄準電競市場三星推2款曲面顯示器

ET林家弘一屆賽事連拿四冠

LINE貼圖「廢」、「醜」、「怪」正夯

《超人力霸王》聲優透露幕後秘話

今秋三大動畫劇場版搶登場

Netflix日製動畫即將接力登場

《東離劍遊記》公開新作「西幽玹歌」

《聖鬥士星矢》上映日公開

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366