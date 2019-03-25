《極速領域》330「極速日」活動內容公開　線上賽4月開打

記者樓菀玲／台北報導

《Garena 極速領域》於週末下午在台灣、香港等40個地點舉辦「街區車王」活動，吸引數千名玩家到場參加，現場挑戰指定賽道，活動時間4小時內成績最快者，即成為該地車王，還能獨得《Garena 極速領域》稀有虛寶「永久A車銀河戰艦」。

官方表示，《Garena 極速領域》為了回饋百萬玩家，全台所有縣市都有舉辦活動，包含台中的「市政北七路車王」、彰化的「摸乳巷車王」，更在澎湖也設點安排「海洋地質公園車王」。除此之外，在香港玩家的熱情參加，「九龍寨城公園車王」與「銅鑼灣廣場車王」的競爭顯得更是激烈。

▲ 台中市政北七路旁，《Garena 極速領域》不只吸引學生，也有上班族玩家穿著正式的挑戰「北七路車王」，奮力刷新紀錄。

▲ 彰化鹿港知名景點「摸乳巷」旁，雖然車王競爭過程激烈，但結束後車手們帶著喜愛《Garena極速領域》的熱情一同合照紀念，期盼下次能有更好成績。

在歷經整個下午千名玩家的挑戰下，最後40位「街區車王」終於產生！雙北有位玩家一共奪下了3個車王稱號，更有一位玩家在高雄5個點當中拿下4個車王頭銜，可謂稱霸高雄的飆速達人！這40位車王除了獲得《Garena 極速領域》提供的稀有虛寶永久A車 - 銀河戰艦外，更在玩家們的心目中樹立了無價的車王地位。

官方表示，廣大賽車手的支持是《Garena 極速領域》營運團隊宣示開始舉辦賽事的強心針，除了預計4月將舉辦線上賽事、6月舉辦線下賽事外，更在8月將進行海外賽事，廣邀各路車手，成為「世界車王」，挑戰高額獎金。除各項競速活動外，官方預定將在3/30於遊戲內舉行盛大慶典「330極速日」，3/30當天登入，就能獲得許多限定虛寶。

330 極速日活動內容

活動時間：2019/3/21（四） ~ 2019/3/30 （六）

活動內容：

3月30日登入遊戲，即可抽 iPhone Xs Max 256g。市值： 45,500元。（共3名）

3月30日登入遊戲且UID中有3或0，即可抽 Beats Studio3 Wireless 頭戴式耳機－Beats Skyline Collection。市值：11,900元。 （共1名）

3月30日登入遊戲，即可領取潮流前線套裝（永久）*1

3月30日登入遊戲，在線33分鐘，即可領取輕語風車手杖（永久）*1

3月30日至4月30日累計登入遊戲14天，即可領取限定車－暴風勇士（永久）*1