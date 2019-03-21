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《熱血暗黑M》今起上市　全新跨服版可讓玩家PVP

《熱血暗黑M》今起上市　全新跨服版可讓玩家PVP（圖／業者提供）

科技中心／綜合報導

由Digging Games Network Technology代理的黑暗風格MMORPG《熱血暗黑M》在近日已經正式上架發行，並推出跨服遠征版本，讓玩家能與不同伺服器的玩家進行交流、進而挑戰更高難度的地圖和PVP對戰以獲取更好的獎勵，為此官方在今日釋出遊戲內容，讓玩家得以搶先一窺遊戲玩法。

遊戲目前開放戰士、法師和召喚三種職業供玩家選擇。戰士為近距攻擊且血量多的職業，很合適在前方衝鋒陷陣，可利用雷霆衝鋒快速接近敵人，並搭配戰神附體範圍攻擊來破壞敵陣，是PVP表現相當亮眼的職業。

法師為遠程範圍攻擊的能手，雖然能牽制敵人的技能不多，但透過走位的距離掌控，搭配強大的範圍輸出技能，還是能給予敵人致命的傷害。在組隊練功時，也是刷怪最有效的職業，本身還有減傷技能可以保護自己。召喚師能召喚神獸和食人花輔助戰鬥，並以數量壓制敵方，配合持續傷害和毒和增加生存的戰甲，在單人練功和削磨敵人血都有很不錯的表現。搭配走位和召喚物的干擾，更能以多打少在混戰中發揮奇效。

《熱血暗黑M》今起上市　全新跨服版可讓玩家PVP（圖／業者提供）

《熱血暗黑M》今起上市　全新跨服版可讓玩家PVP（圖／業者提供）

《熱血暗黑M》今起上市　全新跨服版可讓玩家PVP（圖／業者提供）

遊戲中有相當多類型的培育系統，讓玩家可以感受到角色茁壯的成就感，而且屬性相當多元，培育的自由度也很高，藉以打造出更自我風格的角色，並不會只限於原本三種職業的特性。像五大神器系统能分別增加角色基礎屬性，再透過不同的寶石鑲嵌可獲得更高的強成效果；寵物除了有自動拾取功能外，還能透過培育提高角色的能力和戰力。還有時裝和稱號等各種外觀支援，角色能更為華麗和有特色。

培育系統中有些設計有相關連性，像技能可透過加點到一定等級後獲得額外能力，還能利用符文裝中的符文之語組合附加更多不同的能力，符文之語組合也可以激活套裝時裝。這樣的設計能讓玩家在配置培育時有更多的考量方向，還能更有目標的讓角色成長。

遊戲中活動相當多，讓玩家能二十四小時上線都有活動可以挑戰，隨時能享受遊戲的樂趣。對於休閒型的玩家，遊戲也提供了離線掛機，就算忙於生活工作，偷閒也不怕輸好友太多。

《熱血暗黑M》今起上市　全新跨服版可讓玩家PVP（圖／業者提供）

遊戲在社群互動上設計也下了不少功夫，除了能一起組隊刷怪和挑戰活動外，取得不錯的裝備也可以和朋友交易，透過良性的互動一同成長。玩家也能進行PVP的競爭互動，還能組織戰盟擁有棲身聚會之所，與志同道合的朋友一起為共同目標努力。戰盟提供了不少福利活動伴隨玩家成長，也能進行城戰PVP，與盟友群起揪團奪取君臨城的大位，為打響戰盟名聲和獲取更多獎勵而努力。

跨服遠征是這次新增加的設計，能讓高等的玩家有更多的挑戰，還能因此結交相同實力的朋友。玩家在達成條件後就能進入，除了可以全部伺服器玩家同場競技和開放副本PVP奪寶外，也推出更難的副本和地圖供挑戰和組隊，以獲取更高額的報酬。版本也新增了PK減傷屬性、增加生存能力的護符和高階洗練讓玩家能力更上層樓。

關鍵字：手機遊戲熱血暗黑M

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