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《極速領域》3/23辦實體車王活動　最速玩家可拿永久虛寶

手機遊戲,Garena,極速領域（圖／Garena提供）

記者樓菀玲／台北報導

《Garena 極速領域》將於本週六(3/23)舉辦「街區車王活動」，從北至南，遍及澎湖、香港等地共40個地點，玩家可至現場挑戰指定賽道，賽道成績最快者即能上榜成為該地車王，接受在場其他玩家挑戰。活動時間結束時各區排行榜第一名的「街區車王」，即可以獨得《Garena 極速領域》稀有虛寶「永久A車銀河戰艦」。

為了廣大的百萬玩家，《Garena 極速領域》將到全台與香港各地設點，讓所有玩家可以在3/23這天走到戶外，不管玩家想到台中成為「北七路車王」，或是到彰化挑戰「摸乳巷車王」，甚至是霸占整個雙北排行榜，成為名副其實的「北區車王」。

手機遊戲,Garena,極速領域（圖／Garena提供）

除了遍佈全台與香港的全民競速活動外，《Garena 極速領域》於上週3/14宣佈，即日起到6月底，將補助具一定規模且通過官方審核的全台國高中、大專院校自辦賽事，同時也預計在4月開跑一系列線上賽事、並於6月進行線下賽，8月更將舉辦國際賽事，廣邀所有「車神」爭奪世界第一的榮耀。

官方表示，未來將會設計輕鬆、參與門檻較低的比賽，讓所有玩家都能體會《Garena 極速領域》順暢手感、眾人同歡的特性，目標帶起一波新的手遊競技風潮。

3/23《Garena 極速領域》街區車王 活動辦法

活動時間： 2019.3.23 (六) 13:00 - 17:00

活動地點：台灣與香港共40個地點：基隆廟口、臺北車站、台北101、士林站、大安站、美麗華、板橋車站、淡水老街、碧潭吊橋、華泰名品、桃園車站、中壢車站、新竹巨城、新月沙灣、佐佐木古登窯、逢甲夜市、市政北七路、一中街、宮原眼科、花博豐原、摸乳巷、埔里酒廠、斗六車站、文化公園、民雄車站、藍晒圖、安平老街、南紡夢時代、美麗島站、旗津老街、愛河風景區、駁二藝術特區、高雄巨蛋、屏東車站、宜蘭車站、花蓮車站、鐵花村、海洋地質公園、九龍寨城公園、銅鑼灣廣場

活動內容：於活動期間內至現場，以「個人競速」模式挑戰指定賽道，若完成賽道的成績比當下公佈的紀錄快，即可找工作人員登記資料並暫列該點的車王。而活動時間結束當下，最後的紀錄保持者則能成為貨真價實的「街區車王」，且獲得A車-銀河戰艦(永久)乙台，其他曾經暫列過車王的玩家，也能獲得A車銀河戰艦(7天)乙台，另外，當天於任一活動現場在社群平台拍照分享並輸入#街區車王，亦可獲得限量虛寶卡。

關鍵字：手機遊戲Garena極速領域

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