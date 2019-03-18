睽違15年重返手遊　網龍《戀愛盒子M》首波測試限定Android

記者樓菀玲／台北報導

《戀愛盒子Online》推出至今已屆15年，遊戲以獨特的模擬生活、紙娃娃系統玩法見長，是許多老玩家所熟悉的經典遊戲之一，日前官方宣布遊戲將正式移植手遊，並且在3/16舉辦玩家分享茶會，開放玩家搶先體驗未公開遊戲版本，一同回味最初的感動。

據了解，本次活動事前並未宣布開放玩家在現場試玩遊戲，就在官方宣布現場提供試玩版本攻玩家體驗後，讓不少玩家表示相當興奮。官方表示，遊戲預定將在3/21日開放玩家申請限量測試，此次測試限定Android版本，並未開放iOS用戶體驗。

有別於市面上其它遊戲，《戀愛盒子M》創造不一樣的社交方式，而團隊系統更拉近人與人之間的距離，與玩家一起學習技能製作衣服、分享彼此的造型穿搭、在浪漫的場景拍照留念。現場玩家紛紛表示遊戲還原度相當高，更表示：「很期待手遊版的推出」。

玩家Aki更帶來《戀愛盒子M》的歷代產包來與大家分享，哽咽表示：「我真的很喜歡這一款遊戲，在這裡我有許多的回憶，真的找不到像盒子一樣的遊戲！如果當年的朋友都能回來一起玩，真的會很棒！」

中華網龍總經理呂學森表示：「《戀愛盒子》一直都是我們非常特別的IP，乘載著許多人感情跟回憶。當時遊戲開發環境比較單純，裝置系統的需求等級也比較簡單，但相較現在的遊戲環境，這樣的內容反而更受到考驗。許多玩家一直在問能不能推出手遊，也讓我們了解，看似單純的遊戲，他所帶給玩家的獨特性，更是不凡。」

《戀愛盒子Online》在過去15年來曾經推出過許多資料片，海量內容如何移植手遊將是一大挑戰，呂總經理進一步表示：「若將所有的內容一次全部推出，對玩家來說可能會有一些負擔，在團隊的考量下，會以階段的方式慢慢引導玩家重新找回熟悉的戀愛盒子」