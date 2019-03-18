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影星吸毒遭下架 製作人：一定會讓《審判之眼》回歸

記者周之鼎／台北報導

昨（3/13）日 日本知名藝人 Pierre 瀧（ピエール瀧，本名：瀧正則）12 日晚間傳出吸食古柯鹼而遭逮捕，瀧正則曾出演SEGA的遊戲《審判之眼：死神的遺言》中羽村京平一角，重視名聲的日本SEGA為了自肅，將全亞洲的《審判之眼：死神的遺言》下架，至今何時上架仍遙遙無期。

日本對於藝人吸毒一向採取嚴厲的零容忍，只要一確定不管新舊作品都會全面封殺，瀧正則的吸毒案件除了導致相關影視作品全面停播、原本瀧正則還演出人氣動畫《冰雪奇緣》中的雪寶，現在也確定《冰雪奇緣2》遭到撤換外，現在在日本販售的《冰雪奇緣》藍光與DVD也全部下架回收，預計之後將推出其他人配音的版本。同樣的狀況也在收錄了《冰雪奇緣》的遊戲《王國之心3》中，開發商Square Enix已經宣布未來將以線上更新的方式更換掉雪寶的配音。

然而使用瀧正則本人臉部模組以及配音的《審判之眼：死神的遺言》就不光是換配音這麼簡單，如果想要重新推出，「羽村京平」很可能得重新選角，導致整個遊戲有一大部分都得重做。推出《審判之眼：死神的遺言》人中之龍工作室的製作人佐藤大輔在推特上說：「我不會讓這件事結束，總有一天我一定要讓它復活」，隨後又發推特表示：「 「感謝大家溫暖的聲援，製作人和員工們都沒有放棄，但現在還需要一點時間，作為人中之龍工作室的一員，我將盡力滿足大家的期望。」

由知名男星木村拓哉主演的《審判之眼：死神的遺言》目前在日本可說奇貨可居，不但在市面上殘存的剩餘遊戲片吸引玩家目光而導致銷量上升，二手價格也同樣飆漲，甚至高於原本當時推出的價格。

關鍵字：審判之眼死神的遺言瀧正則

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