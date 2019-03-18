PS VR 2代有影？Sony專利文件曝光改無線遊玩

記者周之鼎／台北報導

即便家用遊戲的VR市場成長已經趨緩，但似乎Sony仍未放棄製作VR，就在日前一份來自日本，未經Sony證實的專利文件曝光，可以看到PS VR以無線的新技術來實現更為不受干擾的虛擬遊玩體驗。

在這份專利文件中，PS VR將與訊號處理器以60GHz的無線訊號連結，因此玩家不用再忍受戴上頭戴顯示器後還會有一條線讓妳綁手綁腳，而60GHz訊號的特性就是線性、速度快但是傳輸範圍短。在這份設計中，若切斷60GHz訊號時，將會自動轉以5GHz訊號保持連線狀態，其中的技術這也是這項專利的核心價值。

不過VR若改為無線，就意味著必須在頭戴顯示器中塞入電池，隨著電池出現就得考慮散熱、遊玩時間這些其他延伸的問題，這對於重視重量的VR裝置來說將會是一個不小的挑戰。也因此像是HTC VIVE的套件中，廠商會將電池以腰掛的形式附帶來見間達成無線使用，但實際上身上仍須有一條線，只是比較不會受到動作影響。

外媒認為，本技術最有可能整合到PS5和PS VR 2中，雖然專利圖中使用的仍是PS4，但這只能僅供參考。外界推測，Sony很有可能在本週舉行的遊戲開發者大會（GDC）上公開這項計畫，此外先前也有爆料，除了新的VR裝置外，也會推出其對應的耳機，究竟Sony在 VR 領域還有哪些計畫，本週在洛杉磯舉行的GDC就將見分曉。

