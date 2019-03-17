《極速領域》舉辦MyMusic飆樂派對　愷樂、納豆到場同歡

記者樓菀玲／台北報導

Garena賽車手遊《Garena 極速領域》與音樂串流服務平台MyMusic跨界合作，除了在飆速甩尾的過程中同時享受可以自訂的流行音樂外，更於16日下午在華山文創園區華山劇場共同舉辦「飆樂派對」，邀請MyMusic音樂總監泡泡糖女神愷樂到場相挺，創作才子J.Sheon也到場表演此次為《Garena 極速領域》獨家創作的歌曲「That Fire」，藝人兼資深玩家納豆則在現場將Garena提供的百萬跑車Toyota 86頒給幸運玩家，並與熱情粉絲現場PK《Garena 極速領域》，知名YouTuber阿民阿憲也參與第一局競速，為今天整個下午的活動拉開序幕，與現場玩家享受一同競速、飆樂的快感。

今日活動自下午1點開始前就已有眾多玩家在現場排隊，等待搶先體驗活動，領取《Garena 極速領域》虛寶。《Garena 極速領域》於今年一月開服時舉辦「玩賽車，抽真車」贈獎活動，更已於日前抽出幸運玩家，今日則由同為《Garena 極速領域》熱情玩家的藝人納豆來頒發百萬跑車Toyota 86，並且與跑車得主分隊進行競速。

納豆提到：「我本身就是電玩遊戲的主持人，也很喜歡玩《Garena 極速領域》這種賽車遊戲，今天真的很開心能夠到場頒獎給幸運玩家『暖暖』，希望暖暖這種高端玩家能多多禮讓新手，讓大家能夠一起跑得更快更好！」

現場也邀請到MyMusic音樂總監泡泡糖女神「愷樂」以一身桃紅皮衣搭配迷你裙的打扮亮相，熱力四射的演唱「戀愛泡泡糖」；愷樂甜美的嗓音吸引觀眾熱情尖叫、秒殺現場不少記憶體。另一位MyMusic音樂總監創作才子J.Sheon頂著現場的綿綿細雨，充滿爆發力與酷勁地帶來為《Garena 極速領域》量身打造的主題曲「That Fire」，洗腦的重節拍與旋律更是點燃現場賽車手們的熱情！緊接著J.Sheon也演唱惡趣味催情聖曲「啵啦」，將現場氣氛帶到最高潮。

兩位MyMusic音樂總監愷樂與J.Sheon在熱情的表演後各自與現場熱情玩家組隊，進行一場競速模式的比賽，賽前都非常謙虛，表示平常大多是利用工作空檔遊玩《Garena 極速領域》，三分鐘一局的快節奏遊戲相當輕鬆，希望待會也能有好的成績。經過三分鐘激烈的征戰，J.Sheon從起跑時的第五名漸漸展露實力、陸續超前其他玩家，一路穩定以第四名邁向終點，自嘲開車曾開上安全島的愷樂在遊戲中穿著相當華麗的公主裝，賽車技術也並未漏氣，靠著一名隊員闖進第二名、自己也跑出第五名的成績。

愷樂與J.Sheon也暢聊本次擔任MyMusic音樂總監的心得，愷樂提到《Garena 極速領域》是款遊戲畫面非常豐富的競速遊戲，遊玩體驗也相當刺激，希望廣大的賽車手們能一邊競速一邊聽著她精心挑選的歌單，讓「最佳啦啦隊長」愷樂陪伴玩家的每一局賽事！J.Sheon則相當享受遊玩《Garena 極速領域》並擔任音樂總監的「操控權」，血液裡流著熱血音樂基因的他不僅安排了賽車時適合聽的歌單，也希望獨家創作的主題曲「That Fire」能夠點燃玩家的鬥志，讓大家一同追求飆速快感。

舞台活動結束後，由《Garena 極速領域》舉辦的華山車王活動，更在活動現場點燃另一波競速戰火。玩家們為了最大獎遊戲內稀有虛寶-永久A車銀河戰艦，以及「華山車王」這個無價的光榮頭銜在現場不斷的挑戰，為的就是刷新最快跑圈紀錄、成為名副其實的「華山車王」。