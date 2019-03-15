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聲優下屋則子來台宣傳《Fate/stay night》　首映現場感動落淚

聲優下屋則子來台宣傳《Fate/stay night》　首映現場感動落淚（圖／曼迪傳播提供）

記者樓菀玲／台北報導

劇場版《Fate/stay night [Heaven’s Feel]》第二章「迷途之蝶」3月15日於全台上映，本作延續第一章預示之花劇情，在日上映後佳評不斷，刷新第一章的票房紀錄。為宣傳《Fate/stay night [Heaven’s Feel] II.迷途之蝶》在台上映，曼迪傳播特別邀請為女主角間桐櫻配音的知名日本聲優下屋則子小姐來台出席3月9日的電影首映見面會，此為下屋則子首度台灣公開活動，售票開賣隨即秒殺。

下屋則子身著間桐櫻的洋裝出場，向粉絲追加一聲劇中對男主角的稱呼「前輩」，柔軟的語調讓全場粉絲歡聲雷動！下屋則子表示以前曾與家人來台旅遊，對於台灣人的熱情以及美食印象深刻，此次為宣傳電影來台工作，仍然想抽空到十分及平溪放天燈，祈願電影在台票房開紅盤。

聲優下屋則子來台宣傳《Fate/stay night》　首映現場感動落淚（圖／曼迪傳播提供）

由於間桐櫻在劇中命運乖舛，個性也較為壓抑，最早在配音時，下屋則子並不覺得自己和小櫻有相像之處，但是在這麼多年的配音過程中，也覺得自己不外顯難過的情緒這點和小櫻有點相似，因此，特別希望小櫻辛苦的人生能獲得幸福結局，所以談到本劇中除了小櫻，最喜歡哪位角色時，下屋則子非常斬釘截鐵表示當然是男主角士郎。至於最想召喚的Servant(從者)，除了Rider之外，在本劇中大顯身手擁有壓倒性實力的Saber Alter是最佳人選。

《Fate/stay night [Heaven’s Feel] II.迷途之蝶》不只維持一貫高品質作畫，在情感描寫的細膩度更絲絲入扣，下屋則子特別推薦了劇中非常重要的雨中對話劇情，預告推出時已能看到小櫻在雨中令人心疼的孤單背影，此劇情也影響了接下來的故事走向，是她自己非常喜歡的片段，請粉絲們能細細品味這段演出中隱含的聲音表情。適逢台北連日陰雨，是非常適合觀賞《Fate/stay night [Heaven’s Feel] II.迷途之蝶》的情境。

聲優下屋則子來台宣傳《Fate/stay night》　首映現場感動落淚（圖／曼迪傳播提供）

見面會尾聲時，下屋則子非常感謝觀眾下著大雨仍前來參加活動，還有粉絲手持應援物以及Cosplay支持，在海外看到這麼多粉絲的應援覺得相當感動，說著便也忍不住情緒突然哽咽落淚，謝謝台灣粉絲這麼喜愛這部作品，也希望電影在台上映能締造佳績，期望電影第三章在台上映時能再度來台和粉絲見面。

關鍵字：曼迪聲優下屋則子

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