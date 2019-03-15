可扮演反派！《爐石戰記》全新資料片《反派大進擊》公開

記者周之鼎／台北報導

暴雪娛樂旗下熱門數位卡牌遊戲《爐石戰記》的全新資料片《反派大進擊》中，全球玩家將可扮演反派角色，盡情使壞。台灣時間 4 月 10 日起，玩家將踏上《爐石戰記》首創的全年度故事線，加入邪惡陣線，並透過 135 張邪惡的全新卡牌及陰險狡詐的全新機制，化身反派搗亂。

被探險者協會擊敗後，神鬼大盜拉法姆意識到單憑他自己一個人之力，並不足以完成他對艾澤拉斯所準備的邪惡計畫。之後數年間，他一直躲藏在陰影中，把《爐石戰記》史上最邪惡的反派角色集結到邪惡陣線：一群曾在《爐石戰記》登場的反派角色所組成的超級陣容，包含托戈瓦哥國王、拉祖爾女士、不受控的爆爆博士和女巫哈嘉薩都在其中。在《反派大進擊》中，有了想使壞的《爐石戰記》玩家幫忙，這群壞蛋再度不懷好意地準備大肆搗蛋一番。

過去玩家都是扮演正義的一方，這次製作方希望可以讓玩家扮演一下反派，所以這次邪惡陣線包含了戰士、術士、盜賊、薩滿、牧師這五個職業。五個反派也會有新的遊戲機制「陰謀」，這些法術卡一開始都只有一點效果，但是在手牌中每一回合都會讓他變強，像是一張第一回合對全場造成1傷害的卡，如果放到10回合就會變成非常恐怖的清場卡。除此之外還有「幫眾」，雖然都是1/1的小生物，但有很多有特色的戰吼能力，這些幫眾就像是伊瑟拉的夢境卡，是利用其他卡牌創造出來的。

▲可召喚幫眾的卡「邪惡陣線無賴」以及陰謀卡「哈嘉薩的陰謀」。

▲各種強大戰吼的幫眾卡。

想加入邪惡陣線的玩家要小心了！一個名為達拉然防衛者的神秘打擊犯罪組織有可能已經盯上你。正義方則是達拉然的守護者，則由法師、聖騎士、獵人、德魯依來擔任。這些厲害的守護者能駕馭「雙生法術」，這種強大法術在施放時會複製一張同樣的卡牌到手中，並可在後續回合再次施放。，每個職業都有新的兩個雙生法術，高費和低費的雙生法術都有。此外像是法師本次的「卡雷苟斯」相當具有代表性。

首席社機師Mike受訪時表示：「面對這些廣受玩家喜愛的反派英雄角色，我們也希望能夠為他們設計出有意義並呼應他們各自背景故事的傳說卡牌。然而，在設計反派英雄角色的同時，我們也希望確保另一群英雄，『達拉然的守護者』，也能擁有很酷的能力，所以我們替他們設計了『雙生法術』，並安排了許多玩家熟悉或能夠立刻認出的傳說卡牌角色。」並說：「反派的遊戲機制包含『陰謀』跟『幫眾』，這是很邪惡導向的機制，因此這些都是小手下，但都有很強的戰吼能力。陰謀的話特定的特色就是需要有耐心或是慢慢的執行他的計畫，因此才會創造出這個關鍵字。」

自台灣時間 4 月 10 日起，《爐石戰記》全新資料片《反派大進擊》將於 Windows 及 Mac 電腦、Windows、iOs 及 Android 平板以及手機上推出。玩家可於遊戲內，透過競技場贏得《反派大進擊》卡牌包，或可使用遊戲內金幣或現金購買，卡包售價和其他《爐石戰記》卡包相同。

即日起至台灣時間4月9日止，將有兩種不同《反派大進擊》卡牌組合包供玩家預購，分別為：反派大進擊預購組合包（售價為新台幣$1,490元），內含50 包卡牌包、一張隨機傳說卡牌以及拉祖爾的珠寶卡背；反派英雄典藏大禮包（售價為新台幣$2,390元），內含80包卡牌包、一張隨機傳說金卡、拉祖爾的珠寶卡背以及全新牧師英雄頭像神秘的拉祖爾女士。上述組合包可於任何平台上購買，每種組合包一組帳號限購一次。



