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動畫《軒轅劍‧蒼之曜》宣布中配版本即將推出 透露主角配音群

記者周之鼎／台北報導

國產經典遊戲《軒轅劍》近來好事接連不斷，除了授權網易開發製作的《軒轅劍龍舞雲山》已於3/11迎來正式公測之外，由經典單機遊戲《軒轅劍外傳─蒼之濤》所改編的動畫《軒轅劍‧蒼之曜》，播出以來受到廣大粉絲支持。為此，今日製作團隊為感謝大家支持，宣布粉絲們期盼的中文配音版本正緊鑼密鼓錄製中，也同步公開四位動畫主角之配音人員。此外，動畫同名手遊《軒轅劍‧蒼之曜》亦公開最新慶功特別版宣傳影片，並且同時宣示遊戲將進軍日本。

動畫《軒轅劍‧蒼之曜》除擁有日本一流動畫團隊，更集結眾多日本知名聲優獻聲，是近期難得的動畫作品。日前於日本東京舉辦的動畫《軒轅劍‧蒼之曜》慶功宴上，製作團隊指出作品在日本東京電視台播映時，取得相當亮眼的成績。

動畫《軒轅劍‧蒼之曜》正式宣布與知名配音團隊「音熊聯萌」合作，製作動畫《軒轅劍‧蒼之曜》的中文配音版本。音熊聯萌擁有多部影視劇與動漫遊戲配音的經歷，亦曾多次參與大宇資訊相關作品，包括《仙劍奇俠傳一》電視劇、《仙劍奇俠傳三》電視劇、與《仙劍奇俠傳 幻璃鏡》等。

而本次也一口氣透露四位關鍵主角：苻殷、苻寧、蒲釗與龍澄之中文配音人員，角色們分別由龜娘、V17-十四、黑石稔(音同「忍」)及V17-醋醋獻聲演出。這四位配音員皆具備非常豐富的配音經驗，相信一定能為動畫注入生動並富有魅力的演出。目前中文配音版本正緊鑼密鼓錄製中。

▲V17-十四（左）飾苻寧、龜娘（右）飾符音。

▲黑石稔（左）飾蒲釗、V17-醋醋（右）飾龍澄。

製作團隊宣佈，除了中配版本之外，亦即將推出同名手遊《軒轅劍‧蒼之曜》。本作遊戲劇情將以動畫劇情結束後的時空為背景，讓玩家可以一睹動畫《軒轅劍‧蒼之曜》後的劇情發展。從今日釋出的慶功特別版宣傳影片中，還能看到各種以不同機關術征戰的畫面，以及多位穿插於中的重點要角，令人更加好奇遊戲劇情。

關鍵字：軒轅劍蒼之曜動畫手遊

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