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《極速領域》自辦校園賽可拿補助　官方「斗內」3萬5虛寶

《極速領域》自辦校園賽可拿補助　官方「斗內」3萬5虛寶（圖／Garena提供）

記者樓菀玲／台北報導

《Garena 極速領域》今（3/14）宣佈，即日起到6月底，將補助全台所有合法立案之國高中、大專院校系學會、學生會、社團等舉辦比賽，只要參賽人數達一定規模、並經過官方審核，《Garena 極速領域》將致贈官方獎勵給主辦單位與參賽選手，單一學校最高補助總價值新台幣35,000以上的虛寶。

據了解，本次開放申請補助的競賽項目不只有最火熱的「個人競速」，還包含強調團隊默契的「組隊道具模式」，官方廣邀全台國、高中教職員工或大專院校在學學生一同參與。

《Garena 極速領域》從1/17正式上架後，立即稱霸Apple Store與Google Play熱門遊戲排行榜第一名超過一個月，除了輕度玩家熱愛的各種時裝隨心搭配與親密交友浪漫互動，排位賽的高參與率更顯示有眾多高手們都在爭取至高無上的「車神」榮耀；為了讓更多熱情的玩家能夠挑戰競速的快感，《Garena 極速領域》預計在今年四月舉辦首場線上賽事、並於六月進行線下賽，更將在八月舉辦首次國際賽事，廣邀各路車手挑戰高額獎金與世界第一車神的稱號。

《Garena 極速領域》營運團隊辦理賽事的核心精神是希望全體玩家都能透過不同模式的競賽，提升遊戲理解與遊玩技巧。所以除了專為高端玩家舉辦的賽事以外，也將針對一般玩家舉辦如校際盃、企業賽、與政府合辦的賽事等較為輕鬆、參與門檻較低的比賽。內容體驗。我們同時致力於優質線上遊戲的代理，提供玩家多元化的線上遊戲選擇，並積極參與國際賽事的交流及舉辦，為電競選手打造全球性的舞台，讓玩家和選手都能享受高水準的電競盛事。

關鍵字：手機遊戲Garena極速領域

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