《全境封鎖2》即將開放！必知九大秘技讓你贏在起跑點

記者周之鼎／特稿

由於時差關係，《全境封鎖2》的普通版即將在今（3/14）日晚間九時開放伺服器，而購買黃金版以及豪華版的玩家在11日晚間就已經進入華盛頓了，這次的《全境封鎖2》雖然「看起來」好像和一代差不多，但實際上還是改變了不少，現在我們就以玩了三天的經驗，告訴你在初入《全境封鎖2》時有哪些小撇步，讓你贏在起跑點。

※一開始別點脈衝

本次《全境封鎖2》在戰略性上最大的變革，就是可使用的技能分為為八系，例如盾牌、無人機等等，每一種以下還有3~4個不同用途的分支。許多玩過Beta的玩家一定都覺得沒有一代可以掃描敵人的「脈衝」相當頭痛，但在這裡我們極度不建議玩家一開始就點脈衝，原因是這次的技能都可以掛配件，而購買、製作配件所需的材料並不是早期拿的到的，沒有配件的脈衝不但範圍短、持續時間也短，可以說在改造前是八系技能中最無用的技能。

由於前中期隨著主線推進每次都只能獲得一點，而開啟一個新種類的技能第一個也只要一點，若要點同一系的不同技能就要五點，因此最早你只有辦法解鎖八系的各一個技能，因此建議最後再來點脈衝。至於推薦先點什麼？如果你希望是傷害系，可以先走化學槍、機槍、滾動地雷。如果需要治療技能，則推薦無人機、蜂巢中的治療款。而另一個新的「螢火蟲」比較偏向副本輔助使用。而盾牌這次有可以邊拿盾邊拿長槍的「十字軍」相當吸引人，但早期槍枝更換速度快，加上前期副本難度不高，也可以慢一點再選。

※主線劇情優先解

玩過一代的玩家都知道，《全境封鎖》每到一個新地圖都有各式各樣的主線、支線任務，這次二代也相對單純，在發現第一個聚落後，多半的主線任務就是要你打通副本，在這裡也強烈建議玩家先走主線，主線影響了白宮（主要根據地）以及聚落的升級，此外隨著主線劇情推進，技能點數也會逐漸解鎖。除非到了等級卡住，那就需要靠支線來獲得經驗值，而支線任務所給予的經驗值是算％數的，所以稍微晚一點解（但也不是都不要解），會更快幫助你成長。

※國土戰略局裝備箱記得拿

一代在地圖上有著各式各樣的標記，像是錄音、Ehco、任務等等，而二代在到達安全區後，只會看到任務、控制點、隨機事件與國土戰略局裝備箱。國土戰略局裝備箱在前期有著決定性的影響，早期玩家有一些被動能力需要靠國土戰略局裝備來解鎖，而這些能力都是早晚都是要點滿的，像是增加裝甲包、手榴彈可持有的上限，背包上限、經驗值獎勵等等，因此早期先揀地圖上的國土戰略局裝備箱，打開這些必要的被動能力會讓你玩的更順暢，還可以順便完成計畫（下面將會解釋計畫為何）。

※控制點與聚落等級

除了舊有的根據地升級外，二代新增的地圖互動就是「聚落等級」，聚落等級基本上會隨著主線解開，但也會受到支線任務的影響。在地圖上還有著新的「控制點」的設計，初期控制點都是敵方的，玩家可以打下控制點後獲得裝備與素材，但控制點是會被敵方搶回去，而如何不讓敵方搶回去？就是要提升聚落等級，提升聚落等級後，聚落的樣貌會隨之改變，而且NPC們也會更有戰力和自給自足、所以控制點後也更不容易被敵方搶回去，甚至在進攻別的控制點時，你還可以呼喚一批NPC來幫忙。這也是二代在地圖設計中較大的改變，就是讓玩家覺得自己當個偉大的特工立下各種汗馬功勞，是確實有反應在遊戲世界中的。

▲NPC手上的槍也會越來越高級。

※多拾荒以及預留一些裝備

每張地圖都會給予一個大計畫，簡單說這些計畫的細項就是要你繳交物資、裝備、獲取國土戰略局裝備箱、完成指定任務等等。完成計畫後好處多多，不但可以獲得大量的經驗值，還會給予一些配件設計圖，而繳交的物資中包含了一些實際的裝備，因此拿到不用的裝備先別急著分解或賣掉，先去看看計畫有沒有需要繳交的。而本次大部分的素材都躲在一些小巷或是建築中，因此忙著解任務之餘，也記得在地圖上多繞繞來拾荒，不但可以繳交計畫，製作裝備也用的到。

※早期先做配件

如果你有解支線任務或是完成各地區的計畫，多半會拿到一些槍枝配件的設計圖，由於製作裝備早期就會開放，玩家可以先選擇製作這些配件，二代的配件不再像一代還有品質、等級之分，而是配件本身會綁定某些槍種，因此早點做出來，不但可以用到老，還可以提早改槍，特別是這次的配件都是一個正面能力搭配一個負面能力，因此如果那個負面能力對你的槍有著決定性的影響而你又沒有別的選擇時，就得趕快打出新的設計圖，製作適合的配件來換上。

※UbiClub任務記得領

如果你是PC版的玩家，多辦是透過Uplay啟動遊戲，那麼你應該注意過Uplay本身就有一個Ubiclub的帳號與點數，在這次的《全境封鎖2》中，也有著UbiClub所給予的週任務，而且隱藏在很深的選單中，必須要手動點擊領取才會開始計算。玩家開啟主介面中可點選進度，再選擇右上角Ubisoft的Logo，就可以領取UbiClub的週任務了，完成週任務可以獲得Club的U幣，U幣可以用來解鎖一些衣服、甚至可以用來換遊戲點數、材料，因此可以說相當實用。而且還可以應用在其他Ubisoft的遊戲上來獲得虛寶。

※透過好友傳送吧！

這是一代就有的技巧，如果和等級較高的朋友的組隊，在面對尚未探索過的地圖或副本時，可以先請玩過的玩家傳送到該地，沒傳送的玩家再透過傳送至好友身邊的功能，就可以直接打開安全地或是進入副本，否則在組隊情況下由於平衡等級和血量提升，就算路邊一群小兵都相當危險。

※快開個戰隊

《全境封鎖2》這次有戰隊（公會）功能，而戰隊有等級、每週任務，達成一定目標也會給予儲藏箱、給予專屬的懸賞任務等等，因此如果你和三五好友一起勇闖華盛頓，可別忘記開個戰隊。初入遊戲時雖然還無法建立戰隊，但在早期隨著主線任務進行後就會開放。