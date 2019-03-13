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日本演員瀧正則涉嫌吸毒 全亞洲《審判之眼》自主下架！

記者周之鼎／台北報導

日本知名藝人 Pierre 瀧（ピエール瀧，本名：瀧正則）12 日晚間傳出因持有並吸食古柯鹼而遭逮捕，Pierre 瀧曾出演SEGA的遊戲《審判之眼：死神的遺言》中羽村京平一角，重視名聲的日本SEGA做出了一個驚人的決定，就是將全亞洲的《審判之眼：死神的遺言》下架，想必對SEGA來說將造成重傷害。

瀧正則目前在日本算是相當活躍的演員，2013 年曾以電影《凶惡》獲得日本奧斯卡最佳男配角，是樂團「電氣魔軌樂團」的成員之一，在聲優部分曾飾演迪士尼動畫《冰雪奇緣》的雪寶，目前也正參與演出NHK大河劇。而名人涉嫌吸毒在日本社會是絕對不會被允許的事情，特別是藝人認罪後，所有演出畫面將會立即採刪除、角色換人等。因此這次爆出的吸毒風波可說震驚日本社會。

由知名演員／藝人木村拓哉擔綱主演的PlayStation 4法庭劇動作遊戲《審判之眼：死神的遺言》在去年發售後受到不少玩家關注，遊戲描述知名演員／藝人木村拓哉擔綱主演的是曾經跌入人生谷底，卻仍堅強重新站起來的主角「八神隆之」的故事。而瀧正則所飾演的羽村京平在遊戲中也佔有重要地位。

目前《審判之眼：死神的遺言》下架並不光是日本，包含台灣在內，而且不光是遊戲下架，《審判之眼：死神的遺言》在youtube上的宣傳影片、包含官網等等也全數下架或關閉，現狀已經變成彷彿這遊戲不存在過一樣。

關鍵字：審判之眼死神的遺言瀧正則

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