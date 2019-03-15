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你還記得「紐約特工團」嗎？這次男友又要全去華盛頓特區了

記者周之鼎／台北報導

你還記得「紐約特工團」嗎？有個愛玩遊戲男友的女生們可要注意了。今（3/15）日受到不少玩家期待的《全境封鎖2》正式在PS4、XBOX、PC上市，許多男性玩家們已經在摩拳擦掌，等著當個重出江湖的特工。

《全境封鎖》故事講述透過鈔票傳染，面臨病毒危機下的美國，紐約的秩序在5日之內遭到崩解，而玩家扮演的「國土戰略局」特工們將要試圖出面穩住紐約局勢。《全境封鎖》主要以TPS（第三人稱射擊），融合了組隊升級、打怪、打寶為主的玩法，加上畫面屬於寫實風，配上打造的惟妙惟肖的紐約，以及相當有科技感的酷炫介面，可以說是打中了大部分台灣玩家的胃口。

在三年前《全境封鎖》發售的時候，吸引到了非常多玩家的注意。但也因為整體遊戲風格比較走向男性市場，也讓不少女性們興趣缺缺。許多女孩都在各討論區詢問「男友被遊戲綁架了」、「這遊戲到底在紅什麼？」、「我男友每天就只知道去紐約」等等怨言。吸引不少女生們一同表示「同病相憐」、「我男友也是QQ」、「放棄狀態」。甚至當時還有女性自組「全境封鎖寡婦團」的小群組來互相取暖。

▲三年前就有許多女網友怨聲載道遊戲綁架了男友。（圖／翻攝PTT）。

不得不說《全境封鎖》的遊戲架構非常完整，不過 Ubisoft 旗下的 Massive 工作室卻是第一次製作長時連線的線上遊戲，缺乏經驗的 Massive 雖然創造了一個令人驚嘆的紐約，但遊戲內容不夠被玩家消耗速度過快，後期可玩性就打了折扣，而後期一些裝備設計細節更放大了問題，加上有些數據放在用戶端中執行，也導致了難解的外掛麻煩。雖然在之後的更新中，Massive不斷添加內容來彌補缺陷，也讓遊戲逐漸變的更為洗鍊，不過很多玩家是不等人的，風靡一時的「紐約特工團」也漸漸沒落。

歷經了2年，開發商Ubisoft在今年的台北電玩展以巨大的半毀空軍一號正式宣告《全境封鎖2》即將問世，不過這次目標並不是紐約，而是美國首府華盛頓特區，不論是白宮、國會大廈、林肯紀念堂或華盛頓紀念碑都將以災後的狀態重建在遊戲中。台北電玩展就已經吸引了大批玩家的試玩，即便有些玩家對於一代有些失望，但一看到二代就回憶起一代另大家廢寢忘食的紐約特工團，依舊讓許多玩家想再來看看二代的華盛頓風景。這也讓年初Ubisoft的台北電玩展攤位上出現爆量人潮搶排隊試玩，進 5 公尺得花上至少 30 分鐘

另外，Ubisoft也記取了一代的教訓，在二代剛公開時，就表示這次是從「遊戲終局」起倒著開發回來，因此確保了後期有足夠的可玩內容，包含首次登場的八人副本、特化職業、遊戲終也首次加入搶奪控制點，以及更具有戰略性的技能搭配，而在PVP的部分也有全新設計的暗區和4V4的衝突戰。在外掛部分，這次則是把更多的數據放在伺服器端運算，並也有更多保護機制來防止修改封包。雖然外掛問題一直是PC端線上遊戲難解的習題，但也看得出官方在這次試圖更努力創造玩家的公平環境。

關鍵字：全境封鎖2全境封鎖上市

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