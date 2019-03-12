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中國信託贊助JTeam　力推電競賽事、影音直播扶植電競發展

中國信託贊助JTeam（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 中國信託在今日舉行贊助 J Team 記者會。（圖／記者樓菀玲攝）

記者樓菀玲／台北報導

中國信託為扶植台灣電競站對於國際賽事發光發熱，於 3 月 12 日舉行記者會宣布冠名贊助由藝人周杰倫領軍的 J Team 職業電競戰隊，表示將藉由本次合作能為台灣電競展業發展注入更多活水。

據了解，此次並非中國信託首次贊助電競，早在 2016 年起便曾經開始贊助電競相關賽事和展覽，更在 2017 年和 2018 年贊助 J Team，並舉行台日線上交流賽。

而 J Team 戰隊自成立以來擁有大量粉絲，中國信託表示未來除了將持續推動戰隊培訓、電競賽事，其他還有影音直播、講座等多面向合作，鼓勵台灣選手在國際舞台上發光發熱。

中國信託贊助JTeam（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 雙方對此合作表示喜聞樂見，期許能為電競產業提升活力。（圖／記者樓菀玲攝）

中國數碼文化行政總裁許東棋表示，十分感謝中國信託為 J Team 奪冠之路提供強大後援，也是出國征戰的最佳戰友。中國信託銀行個金營運總處總處長楊淑惠表示，中國信託以客戶需求為新，期許透過支持藝文、運動及電競產業來了解年輕族群的需求，以期貼近客戶生活。

中國信託贊助JTeam（圖／記者樓菀玲攝）

▲ J Team 戰隊成員與中國信託銀行個金營運總處總處長楊淑惠合影。（圖／記者樓菀玲攝）

作為年輕世代之一的 J Team 是高度使用數位服務的族群，中國信託表示期望藉由雙方合作，了解數位族群的金融需求，進而推動創新的數位金融服務，目標打造「簡單、便利、有趣、的數位金融體驗。

關鍵字：中國信託JTeam電競

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