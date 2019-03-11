新春買氣旺帶動營運動能　智冠科技2月營收達4.78億元

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智冠科技（5478）在近日一舉公佈了108年2月營收478,035仟元，較去年同期433,849仟元，年增10.18%。拜2月春節效應所賜，玩家投入相當踴躍，反映在營收上有所成長。此外旗下藍新科技將在今年推出重點服務「Smart AIO智慧支付平台系統」，全力拓展線下通路，為消費者打造完善支付環境。

2月受春節效應玩家投入踴躍，研發子公司中華網龍穩定營運《吞食天地M》，並積極籌備海外發行計畫。而即將推出的戀愛交友手遊《戀愛盒子M》除了造型多變的紙娃娃系統、甜蜜浪漫的小天使交友功能、可愛的皮普星球寵物及專屬特色小屋佈置系統外，玩家還可以在戀愛盒子的世界裡經歷許多奇妙的故事，《戀愛盒子M》將會在今年上半年帶領玩家重溫青春回憶。而智凡迪《MCL台港澳網咖電競聯賽》3月起也將與《第五人格》合作開辦台灣在地化賽事「第五人格 x MCL 城市狂歡派對盃」，邀請全台好手齊聚六都開戰，精彩賽程下週啟動。

金融科技事業群部分，藍新科技今年即將推出重點服務「Smart AIO智慧支付平台系統」，整合電子支付、行動支付、電子票證、銀行收單機構等各種支付，並串聯商店帳務查詢與TMS端末管理系統，提供實體商店多元的支付管理平台，同時也將聯合旗下簡單行動支付導入《ezPay簡單付》電子錢包，全力拓展線下通路，為商店與消費者打造完善便捷的支付環境。