營收突破773億！《寶可夢》系列手遊旋風襲全球

▲精靈寶可夢系列手遊全球創下亮眼營收。（圖／記者樓菀玲攝）

科技中心／綜合報導

近年來「精靈寶可夢」（Pokémon）在全球颳起一陣旋風，不管是大人或小孩都非常喜歡，現在據Sensor Tower的數據指出，寶可夢系列的手機遊戲在全球營收突破25億美元（約新台幣773億元），其中就屬《Pokémon GO》表現最為亮眼。

綜合外電報導，市場研究機構Sensor Tower的數據包含了6款精靈寶可夢的手機遊戲，總收入超過25億美元（約新台幣773億元），創下超過6.4億次的下載次數。在這六款手機遊戲中，當屬2016年一推出就在全球掀起「抓寶」旋風的《Pokémon GO》，光是這款遊戲的營收就佔了98％，約為24.5億美元，下載次數約為5.5億次。

其次則是《Pokémon Shuffle》，收入約為2500萬美元。其餘四款主要的寶可夢系列的手機遊戲為《Pokémon Duel》、《Pokémon Quest》、《Pokémon: Magikarp Jump》和《Pokémon TCG Online》，其中《Pokémon Shuffle》和《Pokémon TCG Online》是唯二在中國大陸有上市的寶可夢手機遊戲。報導指出，大部分的寶可夢手機遊戲支出都來自美國，比例高達35％，金額約為8.75億美元，其次則是日本，比例達29％，金額為7.25億美元。

在上述這些遊戲中，《Pokémon GO》可說是最受大家喜愛，該款遊戲除了本身特殊的玩法外，遊戲也透過定期更新、舉辦相關活動來守住玩家，讓大家一起享受捕捉精靈寶可夢的樂趣。