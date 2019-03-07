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《第五人格》城市狂歡盃加開單人報名　參賽獎勵再加碼

《第五人格》城市盃加開單人報名（圖／業者提供）

科技中心／綜合報導

智冠集團「MCL 台港澳網咖電競聯賽」與非對稱對抗競技遊戲《第五人格》合作舉辦的「第五人格 x MCL 城市狂歡派對盃」原訂於本週六（3/9）火熱開打，自公布賽事以來，引發各地玩家熱烈迴響。

主辦單位表示近期收到了許多玩家反應組隊時間不足，幾經評估後宣布將賽事延後至下週六（3/16）開打，報名活動亦延長至下週五（3/15），讓更多喜愛《第五人格》的玩家都有機會參與盛會。此外，官方也開放單人組隊報名，並舉辦多項戰友募集活動，加碼祭出豐盛的參賽獎勵，讓參賽者能夠更迅速找到有志一同的戰友組隊參賽，力邀全台玩家朋友齊聚狂歡。

為協助玩家更快速找到戰友，凡有意擔任隊長參賽的玩家還可前往MCL官方創立的Facebook「MCL 戰友募集社團」發佈募集隊友貼文，成功組隊報名參賽，每位隊伍成員將可得到MCL滑鼠墊，順利出賽線上海選賽，還能獲得「MyCard 100點」。另外，主辦單位也與《加倍MyCard》合作發出召集令，只要隊長在《加倍MyCard》進行預約報名，全員皆可獲得「加倍MyCard 500紅利」，成功出賽還能再次領取「加倍MyCard 500紅利」。

《第五人格》城市盃加開單人報名（圖／業者提供）

除了一支支緊鑼密鼓創建中的團隊外，主辦單位考量到許多玩家初次想參與比賽，但卻較無時間創建團隊，因此「第五人格 x MCL 城市狂歡派對盃」也正式開放單人組隊報名，玩家可透過「單人報名表單」進行報名申請，並由賽事單位協助同城市的玩家配對，組成團隊進行比賽，讓有意參與賽事的玩家更容易加入比賽的行列，試試自己的身手。

備受眾多玩家千呼萬喚《第五人格》台灣PC版即將於近期推出，本次賽事也將全程使用台灣PC版本進行，尚未體驗的玩家可待PC版推出後即刻前往下載。

關鍵字：第五人格

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