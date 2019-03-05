迪士尼新作《Tsum Tsum Land》將登台　事前登錄開跑

記者樓菀玲／台北報導

日本迪士尼與日本Colopl協同開發全新《Tsum Tsum》系列作品《Disney Tsum Tsum Land》，唯晶數位娛樂今日取得該作台港澳授權，並同步於今日開放玩家事前登錄，對外宣布遊戲即將在近期內推出。

《迪士尼》娛樂影響力遍佈全球，無法抗拒的吸引力，讓大人小孩都為之深深著迷。《Disney Tsum Tsum Land》在日本上線短短5天已突破200萬用戶，首月即突破1,000萬用戶，不斷創下歷史佳績。

以Tsum Tsum作為迪士尼主題樂園世界觀打造的手機新作《Disney Tsum Tsum Land》，玩家可以在這個主題樂園中，穿梭於各個充滿樂園特色元素的遊戲關卡，彈射各種Q萌可愛的Tsum Tsum創造連鎖COMBO，並利用關卡道具爽快擊破大量泡泡，以打出高分通關為目標，每一次彈射都非常關鍵。

為了讓玩家能提前感受《Disney Tsum Tsum Land》的Q萌，官方特地準備了豐富的事前登錄禮物，玩家們只要完成任務，除了可以獲得遊戲虛寶外，活動期間內完成指定任務還可從「米奇與好朋友」、「小熊維尼」、「小鹿斑比」、「冰雪奇緣」、「奇奇與蒂蒂」及「怪獸電力公司」六種家族中，任選一隻可愛的Tsum Tsum進行事前抽選，絕對是玩家們未來在手遊冒險過程上不可或缺的可愛小夥伴，除此之外，只要累積參與人數達指定目標，將抽出一組雙人東京三天兩夜幸運名額，還有提供多種精美可愛的Tsum Tsum週邊商品。

不管是迪士尼主題樂園的遊樂設施外觀或者內部風格，都務求完美呈現迪士尼主題樂園的夢幻歡樂氣氛，例如人氣NO.1樂園設施的「米奇公館」、「幽靈公館」、「巨雷山」及「小小世界」等也將在遊戲關卡中呈現。遊戲中也會有搭配各種主題節慶造型的Tsum Tsum登場，可愛Q萌的Tsum Tsum將引領玩家一同接受種種挑戰，開啟更多樂園設施。

《Disney Tsum Tsum Land》主要玩法為利用彈射將畫面上方各種角色泡泡一一擊破，玩家需有效利用遊戲關卡隨機道具，透過擊破相同Tsum Tsum泡泡連線，累積COMBO就能挑戰高分！其中最為重要的即是各種Tsum Tsum獨家角色技能施展所帶來的效果，在累積一定的COMBO能量後即可使用Tsum Tsum的特殊技能，輕鬆擊破大量泡泡。