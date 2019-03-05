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《爐石戰記》HCT世界總決賽參賽名單出爐 台選手占兩席！

記者周之鼎／台北報導

昨日《爐石戰記》冠軍巡迴賽（HCT）冬季冠軍賽圓滿落幕，16位晉級至2019《爐石戰記》冠軍巡迴賽世界總決賽選手名單現已出爐！16位參賽選手將由2018年《爐石戰記》HCT各季度（夏季、秋季、冬季）冠軍賽四強，以及四大賽區（美洲區、歐洲區、亞太區和中國區）的年度積分冠軍出線，並於4月25日（四）至4月28日（日）齊聚台北和平籃球館，在四天賽程中捉對廝殺， 爭奪總獎金1百萬美元和世界冠軍頭銜。

本次16位參賽選手中，台灣選手共占兩席，分別為年度爆發力最強的耀眼新星「承泰不要BloodTrail」和甫拿下HCT冬季冠軍賽冠軍並擁有豐富遊戲與賽事經驗的「Roger」。兩位選手屆時將在主場應戰，力拼冠軍獎留台灣。2019《爐石戰記》HCT世界總決賽為《爐石戰記》電競最高殿堂，本次將首度移師亞洲舉辦，並希望透過四天賽事，將台灣玩家社群的獨特熱情與豐沛活力，透過轉播感染全球玩家。

暴雪娛樂表示，《爐石戰記》邀請熱情所有喜愛《爐石戰記》與電競賽事玩家，4月25日至28日齊聚台北和平籃球館，集氣力挺「承泰不要BloodTrail」和「Roger」兩位台灣好手。現場更將舉行一系列賽事限定週邊活動。2019《爐石戰記》冠軍巡迴賽世界總決賽賽事門票將於下週於KKTIX開放販售，更多詳細資訊將於日後公佈。


 

關鍵字：爐石戰記明星賽台北和平籃球館承泰不要Roger

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