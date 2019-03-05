ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《APEX英雄》上市一個月突破5000萬玩家大關

▲《APEX英雄》再創紀錄！7天湧入2500萬玩家200萬同上 。（圖／翻攝官網）

記者周之鼎／台北報導

由EA與《Titanfall》開發工作室 Respawn 開發的全新大逃殺類型遊戲 《APEX英雄（APEX Legends）》只能用「橫空出世」來形容，在先前沒有太多宣傳的情況下，《APEX英雄》自大年初一起7天已經有2,500萬名玩家，而在經過一個月後，玩家數再次翻倍達到5,000萬名玩家。

開發團隊 Respawn 執行長 Vince Zampella 於個人推特帳號發布喜訊， 遊戲自上上市 28 天突破5,000萬名玩家。同時也公布了幾個有趣的數據，像是終結技使用次數達1.58億次、玩家在遊戲中被復活了1.7億次。對比EA大筆投資、寄予厚望的《冒險聖歌》上市後毀譽參半，《APEX英雄》的好成績相信跌破不少EA高層的眼鏡。

不過目前《APEX英雄》目前遭到外掛肆虐問題嚴重，由於大逃殺類型遊戲都是數十位甚至百位玩家參與同一場遊戲（APEX為60人），因此只要有一兩位外掛玩家就足以造成許多玩家的遊戲體驗不佳。雖然EA在發售10天時曾表示封鎖了16,000名外掛玩家，但似乎仍難以阻止越來越多作弊玩家的出現，《APEX英雄》熱潮能持續多久將與官方能否有效處理外掛有很大關係。

關鍵字：APEX LegendsEAAPEX英雄

推薦閱讀

迪士尼新作《Tsum Tsum Land》將登台　事前登錄開跑

《爐石戰記》HCT世界總決賽參賽名單出爐 台選手占兩席！

《APEX英雄》上市一個月突破5000萬玩家大關

《冒險聖歌》讓PS4嚴重死當可退費？索尼：尚未宣布

打造自己的城市！《美麗新世界 1800》四月展開公測

宏碁持續布局全球電競　ESL延長合作關係3年

《軒轅劍龍舞雲山》上市拚人氣　打造三公尺巨劍矗立西門商圈

《傳說對決》GCS賽區啟用新競賽模式　全局BP為戰局帶來新面貌

報名人數爆表！《刀塔自走棋》首次台灣賽事即將舉行

網路瘋傳《Apex英雄》手遊攏是假　網友下載結果還中毒

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

LOL俄羅斯女子戰隊被當電腦打

《軒轅劍龍舞雲山》上市拚人氣

《美麗新世界 1800》下週展開公測

老師沉迷《傳說對決》領悟手遊成癮

網路瘋傳《Apex英雄》手遊攏是假

俄羅斯CS電玩賽輸一場脫一件

台灣《爐石》選手羅杰奪冬季賽冠軍

室內裝修角度看《還願》杜家

智冠第二屆實習生擴大徵才

《刀塔自走棋》首次台灣賽事即將舉行

最新新聞

迪士尼《Tsum Tsum Land》登台

《爐石》世界總決賽參賽名單出爐

《APEX英雄》突破5000萬玩家大關

《冒險聖歌》讓PS4嚴重死當

《美麗新世界 1800》下週展開公測

宏碁布局全球電競　ESL延長合作關係3年

《軒轅劍龍舞雲山》上市拚人氣

《傳說對決》GCS啟用新競賽模式

《刀塔自走棋》首次台灣賽事即將舉行

網路瘋傳《Apex英雄》手遊攏是假

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366