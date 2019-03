《APEX英雄》上市一個月突破5000萬玩家大關

記者周之鼎/台北報導

由EA與《Titanfall》開發工作室 Respawn 開發的全新大逃殺類型遊戲 《APEX英雄(APEX Legends)》只能用「橫空出世」來形容,在先前沒有太多宣傳的情況下,《APEX英雄》自大年初一起7天已經有2,500萬名玩家,而在經過一個月後,玩家數再次翻倍達到5,000萬名玩家。

開發團隊 Respawn 執行長 Vince Zampella 於個人推特帳號發布喜訊, 遊戲自上上市 28 天突破5,000萬名玩家。同時也公布了幾個有趣的數據,像是終結技使用次數達1.58億次、玩家在遊戲中被復活了1.7億次。對比EA大筆投資、寄予厚望的《冒險聖歌》上市後毀譽參半,《APEX英雄》的好成績相信跌破不少EA高層的眼鏡。

不過目前《APEX英雄》目前遭到外掛肆虐問題嚴重,由於大逃殺類型遊戲都是數十位甚至百位玩家參與同一場遊戲(APEX為60人),因此只要有一兩位外掛玩家就足以造成許多玩家的遊戲體驗不佳。雖然EA在發售10天時曾表示封鎖了16,000名外掛玩家,但似乎仍難以阻止越來越多作弊玩家的出現,《APEX英雄》熱潮能持續多久將與官方能否有效處理外掛有很大關係。

Apex Legends hit 50 Million players worldwide! We are humbled by all your support and can’t wait to show you what’s next. pic.twitter.com/QTDH57lfvB