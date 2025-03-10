《柯南》新劇場版官方備「沉睡小五郎」座椅：這次我不會睡著

記者楊智仁／綜合報導

長青作品《名偵探柯南》第 28 部劇場版「獨眼的殘像」在粉絲們的高度期待下，馬上將於 4 月於日本上映。官方近期推出許多宣傳計畫，其中就包含全新「沉睡的小五郎 互動立牌」，伴隨著帥氣標語來呼應本次劇場版的主題。

▼「沉睡的小五郎 互動立牌」。（圖／翻攝自@conan_movie推特）

《名偵探柯南：獨眼的殘像》日本部分在 2025 年 4 月 18 日上映，本片由重原克也執導，櫻井武晴編劇，劇情以長野縣警大和敢助、毛利小五郎為中心，官方也特別提到這次會是毛利大叔的主場，叔叔繼 2005 年《水平上的陰謀》於大銀幕上的再活躍。寄宿在獨眼的殘像、大雪紛飛的山岳上、無法完成的約定究竟隱藏著甚麼秘密。

《名偵探柯南》近年上映規模不斷擴大，這次官方宣傳更推出全新「互動立牌」，除了有電影主視覺之外，還有可以讓觀眾們變身為「沉睡小五郎」的座椅，預計會在日本各大戲院亮相。粉絲除了能互動打卡外，立牌還搭載了語音系統，甚至配合毛利大叔的主場，打上帥氣標語「這次，我可不會睡著！（今回、わたくし眠りません！）」，讓所有柯南迷們更加期待劇場版到來。