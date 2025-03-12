《魔物獵人》銷量佳卡普空盼連8年營收新高　製作人談成功關鍵

記者楊智仁／綜合報導

卡普空（Capcom）旗下的招牌《魔物獵人》系列推出全新作品《魔物獵人 荒野》，發售 3 天內突破 800 萬套銷售，創下系列新紀錄，卡普空專務執行董事兼系列製作人辻本良三在接受《日本經濟新聞》採訪時分析了成功要素，指出「強化劇情與沉浸感」及「跨平台連線玩法」是關鍵。

▼《魔物獵人 荒野》銷量強勁。（圖／翻攝自Steam）

《魔物獵人 荒野》首 3 日銷量超越 2018 年的《魔物獵人 世界》成為卡普空史上初期銷售最高的遊戲，新作在世界觀的呈現上下足功夫，與前作相比更加強調劇情體驗，並透過 2 至 4 分鐘的過場動畫，讓玩家了解狩獵背後的故事動機，此外，大部分角色台詞都加入聲優配音，提升臨場感，讓玩家更能融入遊戲世界。

製作人辻本良三「這次重點是描寫獵人在《魔物獵人》世界中是如何被看待，以及他們的內心世界（前作幾乎沒有獵人的台詞）」，此外，遊戲還刻畫與魔物共存的村莊居民的內心掙扎，以及他們與魔物之間的關聯。這些細膩故事設計，讓玩家不只是單純狩獵怪物，而是能夠更加投入這個充滿謎團的世界。

《魔物獵人 荒野》是系列首次支援跨平台連線，讓 PS5 與 PC 玩家可以共同遊玩。對此辻本表示，「近年來海外玩家數量大幅增加，這些熱情的玩家們促使我們採用跨平台遊玩機制。」此外，本作依然延續前作開放世界設計，但不同的是，這次將武器與防具強化的據點與魔物棲息地的狩獵區域合而為一，進一步強化遊戲沉浸感與流暢度，讓玩家能更加自由地探索這片廣闊的世界。

《魔物獵人：荒野》首 3 日銷量突破 800 萬套，已經接近 2023 年爆紅的任天堂《薩爾達傳說 王國之淚》（首 3 日銷量 1000 萬套），展現出極強的市場競爭力。若銷量持續上升，卡普空將迎來連續 8 年營收新高。