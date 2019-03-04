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網路瘋傳《Apex英雄》手遊攏是假　網友下載結果還中毒

▲網路瘋傳《Apex英雄》手遊攏是假　網友下載結果還中毒（圖／翻攝自Twitter／Lukas Stefanko）

記者樓菀玲／綜合報導

近日網路瘋傳《Apex 英雄》即將推出手機版的消息，然而事實是《Apex 英雄》並沒有推出手機版的計畫，更被人踢爆網路上流傳的《Apex 英雄》APK 檔案遭植入病毒，更害了許多安裝手機版的網友遭受手機中毒的慘況。

日前《Apex 英雄》開發團隊曾經透露有意進攻行動遊戲市場，但這並不代表現在已經可以透過手機來遊玩《Apex 英雄》，因此便有不肖份子看中這點，在網路上大量散播《Apex 英雄》手機版的假消息，讓不少玩家因此上當，手機因下載該檔案而導致中毒。

這些有問題的 APK 檔案並沒有在 Google Play 上架，反而是透過其他方式來下載，玩家只要在 Google 搜尋引擎輸入「download apex legends android」或是「apex legends mobile download」等相關字眼，便能找到《Apex 英雄》 Beta 測試版的 APK 檔案。

▲網路瘋傳《Apex英雄》手遊攏是假　網友下載結果還中毒（圖／翻攝自Twitter／Lukas Stefanko）

▲網路瘋傳《Apex英雄》手遊攏是假　網友下載結果還中毒（圖／翻攝自Twitter／Lukas Stefanko）

▲ 假的《Apex 英雄》手機版影片，在短短數天之內便達成了 60 萬次的瀏覽紀錄。（圖／翻攝自Twitter／Lukas Stefanko）

從下載頁面來看，這些頁面看起來「煞有其事」，從介面到說明幾乎是假以亂真，之前更傳出有國外玩家投訴，以簡訊的方式登錄 Beta 測試後，在事後收到高昂的電話費費用。除了檔案下載頁面之外，為了這些惡意軟體擴散的更快，不肖份子還特別在 YouTube 上傳「假的」宣傳影片，藉由社群網路的擴散能力來使更多人下載檔案。

一名斯洛伐克的惡意軟體研究者 Lukas Stefanko 透過推特發文指出：「YouTube 成為了現今惡意軟體流通的最佳管道。」表示該則假的《Apex 英雄》手機版影片，在短短數天之內便達成了 60 萬次的瀏覽紀錄，影片下方的 APK 下載連結的點擊次數更超過 10 萬次。

關鍵字：Apex 英雄手機遊戲

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