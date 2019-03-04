智冠第二屆實習生擴大徵才　廣招55名美術、音樂人才投入遊戲業

記者樓菀玲／台北報導

智冠集團於107年起在高雄總公司成立「智冠國際美術設計學苑」，攜手屏東大學、雲林科大、高雄師範大學等15所大學進行產學實習合作，為此智冠表示今年將擴大啟動第二屆實習生計畫，提供「遊戲美術」、「多媒體影音」、「音樂創作」三大領域總計55個實習機會，並且自即日起至3月31日開放投遞履歷及作品稿件。

智冠集團王俊博董事長表示，台灣文化創意實力逐年成長，國際級人才輩出，為讓學生在學時期就能使用業界頂尖資源提升專業能力，智冠經由人才培訓計畫，引進各學校符合3D遊戲美術、多媒體及音樂編曲專長的優秀菁英進駐「智冠國際美術設計學苑」、「智冠多媒體設計學苑」及「智冠音樂製作中心」，透過紮實課程，聚焦產業人才所需職能深入培訓，實習生通過結業評核後還能直接於智冠集團任職，達成畢業與就業無縫接軌，同時也提升產業即用專才與整體競爭力。

不僅如此，高雄具備良好的產業發展環境，期盼藉此計畫促進南北均衡發展，提供更多在地機會，打造南台灣國際美術、多媒體行銷及音樂產業的新基地，成為青年就業與創業的最佳搖籃。

智冠實習生計畫規劃為期一年的完整培訓，以每週四天實習、一天返校的密集學習，加強實務作品與經驗累積，還投入千萬資源建置完備的實習空間、軟硬體設備、宿舍等設施，並提供相關的獎學金、津貼、團體保險等各項福利，讓學生可以毫無後顧之憂的專注學習，去年第一屆開辦以來，實習生們表現優異且作品水準大幅進步成長，受到各校師長及實習生的各項好評與肯定。

智冠集團第二屆實習生招募計畫

報名時間：3月1日至3月31日

實習時間：108年7月1日至109年6月30日，每週一至週四

實習地點：智冠科技股份有限公司（高雄市前鎮區擴建路1-20號11樓）

履歷投遞E-mail：

1. 遊戲美術實習：artzd@zealotdigital.com.tw

2. 多媒體影音實習：media@zealotdigital.com.tw

3. 音樂創作實習：music@zealotdigital.com.tw