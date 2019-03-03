《榮耀繼承者》推魔靈召喚合作活動　「潛能解放」系統登場

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由Gamevil所發行的暗黑風格RPG《榮耀繼承者》上線已滿1週年，官方表示遊戲即將首次與《魔靈召喚》進行IP聯動合作，於今日改版更新後《魔靈召喚》中的「方舟天使」與「瓦爾基里」將在《榮耀繼承者》中隆重登場。除此之外，全新大規模團戰「世界大戰」系統與「潛能解放」系統也將全面開放。

《榮耀繼承者》上線1週年推出熱血沸騰的特殊活動，將與經典RPG《魔靈召喚》進行聯動合作，《魔靈召喚》中的超人氣角色「方舟天使」與「瓦爾基里」將會以全新面貌在《榮耀繼承者》登場。官方表示，「方舟天使」與「瓦爾基里」皆為5星追隨者，且在活動期間內的召喚機率將超大提升。

《榮耀繼承者》為了紀念遊戲上線1週年，於遊戲改版更新後只要登入即可領取「5星追隨者選擇券1張」，最強角色任你挑選！除此之外，還有特別登入豪禮要送給你，於活動期間內每天登入遊戲總共可領取「高級屬性元素600個。

《榮耀繼承者》於本次1週年改版中將開放「世界大戰」系統，玩家可以自行挑選20名追隨者，編組5支強力的隊伍和敵方進行對戰，並且根據玩家在戰鬥中給予敵方的傷害量和追隨者的擊殺數來決定階級，而階級獎勵將有「傳說暮光召喚石」與超大量紫鑽等高額獎勵。





追隨者在解放潛能後將可獲得「一般能力」或「特殊能力」！原生4星與5星的追隨者能夠進行潛能解放獲得一般能力，而原生5星防禦型追隨者則能解放特殊能力，獲得能力上的大幅提升！《榮耀繼承者》營運團隊也預告將在日後的更新中開放其他攻防類型的特殊能力。