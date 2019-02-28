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你還願意愛我嗎？杜爸爸自以為是的愛　才是《還願》悲劇最大兇手

點評：美心QQ

最近大熱的遊戲《還願》，姑且不論後續引發的外部風波，遊戲本身呈現上個世紀台灣人的共同記憶，以及針對劇情延伸的各種討論，讓《還願》這部作品拿到出色的評價。

雖然有玩家認為遊戲劇情稍嫌單薄、轉折太少，不過我倒覺得，赤燭將劇情用層層疊疊的解謎手法包裝起來，呈現出的，其實不只是簡單的「迷信害得杜家家破人亡」而已。

我想，不妨就從主角杜豐于的「父愛」開始談吧。

※貼心提醒：以下有《還願》劇情雷，請斟酌閱讀

▲▼《還願》。（圖／翻攝自Facebook／赤燭遊戲–還願預告片）

有人認為杜豐于很愛美心，只是用錯了方法，但事實恐怕不是這樣。先從結論說起：杜豐于其實並不愛自己的女兒，至少沒有他所認為的那麼愛。

玩家們或許會記得，有一幕原本美心的房間被疊得跟山一樣的書堆塞滿，牆上也貼滿杜豐于以前編劇得獎的新聞，還有很多凌亂筆跡跟塗鴉的稿紙，圍繞著中間小小的一株鬱金香。這一幕，其實就暗示了杜家父女的關係。

不管哪個時期，杜家幾乎到處都有書和稿紙。從老友來信中我們得知，杜豐于的新劇本已經連續被六個導演退稿，杜豐于並不願意承認自己的創作失敗、沒有市場。創作本來就是很孤獨的一件事，對業餘作者來說或許沒什麼，但當創作變成收入來源又是另一回事了，必須為了市場口味而寫，不能只為自己的美學和好惡，但杜豐于遲遲無法突破這件事。連莉芳也曾在吵架時，批評他寫的故事已經沒人想看，進而激怒杜豐于，引發了剪旗袍事件。

而在創作路上的失意，最後轉化的動力，卻是讓杜豐于改為押注在培養美心身上：推掉學校活動、讓美心去上才藝班、練鋼琴、專注練歌而荒廢學業，這個延續他血脈的孩子，同時也是他延續理想的媒介。

在華人的觀念裡，孩子的成就就是父母的成就。一旦轉職星爸成功，杜豐于就能說服自己：我沒有失敗，我成功地把美心培養成家喻戶曉的小童星，這代表我也是成功的。

《還願》2/19晚間9點上架Steam　最新30秒預告片嚇壞玩家（圖／翻拍自 YouTube／Red Candle Games）

從更現實的角度來看，如果美心能夠藉由七彩星舞台成為小歌手，更會有機會踏足廣告、戲劇，那麼失意的杜編劇也有很大的機會跟著雞犬升天。幾乎可以肯定，杜豐于培養美心，有很大可能是把這些未來都考慮進去的──然而，美心失敗了，還變成了所謂的「神經病」。

杜豐于觀落陰的過程，可以說把象徵手法操作得淋漓盡致，異常精彩。美心的本命船放入水流中，慢慢被淹沒在整片水燈中，接著杜豐于就踏上了橋。水燈是普渡孤魂野鬼的的儀式，而那座橋象徵的就是奈何橋，接著杜豐于看見的牌樓，象徵的可能是枉死城的入口，也因此後面的路上才會出現大批詭異的人影。這種種跡象，都在顯示一個暗喻：美心，已經命不久矣。

這邊要提一個概念：進入精神世界，同時也是在跟自己的內心對話。何老師指引杜豐于去找美心的元神時，杜豐于一度走進了鋪天蓋地的劍山。有趣的是，這些劍山不是刀劍，通通都是鋼筆尖。鋼筆尖全部朝著杜豐于（玩家），呈現出強烈的威脅感。


▲仔細看畫面中的尖銳物，其實都是鋼筆尖

這座「鋼筆刀山」的洞窟，就是象徵著杜豐于自己的心魔：創作上的失敗，也就是仕途上的失敗，同步伴隨著經濟困難、婚姻失和、甚至殃及女兒──如果今天杜豐于還是那個編劇才子，能夠養活一家大小，莉芳是不是就不會離開？美心是不是就不會遭遇挫敗？終究，他最難面對的，還是失敗這件事。

而接續著的玻璃長廊，杜豐于的倒影也在控訴同樣的事。「不惜拔指甲替補掉落花瓣，也要拚命維護的小花」，就是小美心艱難的星途。孩子最需要最渴望的，終究是父母的愛。

「如果我成為大明星，爸爸一定會很愛我、更加愛我。」所以，美心不停地逼迫自己，練唱、比賽，最後卻不堪壓力在台上失聲，呼應了倒影所說的「期望壓死了小花」。

其實，杜豐于最遲在這裡已經意識到了的錯誤，但他沒有面對，就像他在電梯追逐戰中逃離惡鬼一般的妻子，走入了貼有慈孤觀音像的電梯：他寧可繼續走何老師指引的路，寧可相信自己是對的，哪怕這條路背後已經千錯萬錯。

觀落陰最後的獻祭儀式，杜豐于為了美心犧牲肉體看似感人，我卻覺得不寒而慄。讓我們來看看杜豐于的發願詞：

愛女杜美心受因果業所困，心神本蒙蔽，慈父杜豐于發願，願獻我光明，化愛女心頭陰霾。
愛女杜美心受因果業所困，啞然失聲。慈父杜豐于發願，願獻我口舌，換愛女天籟之音。
愛女杜美心受因果業所困，鳳凰折翼，慈父杜豐于發願，願獻我心血，求愛女飛黃騰達。

第一段他以「心神蒙蔽」概括美心的身心症狀，代表他其實並沒有接納、理解女兒的病，這也是他為什麼捨棄醫學、改尋求宗教的幫助。第二三段又更明顯了，杜豐于要的是有天籟歌聲、飛黃騰達的小童星美心。他不只要美心好起來，他還要美心變回那個小神童，能夠拯救他們家經濟危困的小童星，重新走回導致她身心症主因之一的舞台，還要她大紅大紫。再者，在向神明發願的時候，自稱慈父其實是件很怪的事，這些話在在反映了杜豐于的心理：

他的父愛，只是一種「自以為是的愛」。

希望兒女飛黃騰達有錯嗎？或許這就是傳統華人父母愛子女的方式，但這是子女想要、需要的嗎？

這個問題，遊戲裡的《花與愛》繪本早已經給出了解答。故事的後半，莎莎為了灌溉種子，千辛萬苦從豐饒神那裡拿到種子，又去神殿取得聖水。莎莎救父的過程，跟杜豐于觀落陰尋找美心元神是相呼應的，只是父女角色調換了而已。

繪本裡最後，讓種子發芽的並不是千辛萬苦求來的神水，而是莎莎的淚水，而莎莎的爸爸果然也痊癒了。寓意很明顯：家人需要的並不是你辛辛苦苦求什麼聖水符水，而是愛和陪伴。

（有意思的是，豐饒神的形象和慈孤觀音有點類似。或許這意喻著，宗教或許能給你指引或方向，但終究成敗還是在人的努力。）

第一次美心發病的時候，治好美心（舒緩恐慌症狀）的，不是何老師或慈孤觀音，而是爸爸陪著她讀繪本、折鬱金香。本來恐慌症發作的時候，就算沒有吃藥抑制，至少也要想辦法轉移注意力，還有很重要的，穩定情緒。

將注意力轉移到繪本的故事裡，還有需要專注力、重複動作的摺紙活動（穩定的重複也有利於舒緩情緒），都是讓美心能慢慢冷靜、穩定下來的。

但杜豐于沒有看透這點，更拒絕承認女兒有精神疾病，寧可相信女兒只是丟了元神或某條魂某個魄，只要補回來就好，以後還是那個小童星。結果，觀落陰、泡蛇酒的儀式終究沒能救回美心，還害死了她。

整個《還願》遊戲過程，其實是杜豐于混亂的思考還原過程，回憶這些年來，究竟是什麼讓好好的家破碎成這樣。然而《還願》的悲劇，真的只是何老師一手造成的嗎？在杜家貼滿慈孤觀音像和上師語錄之前，其實問題早就存在：家庭經濟的困難、杜豐于事業失意衍生的家庭失和、美心因為比賽和父母失和引發的精神疾病，個個都是未爆彈。即使沒有何老師的出現，在美心的病情爆發後，杜家父母若無法正視上述這些問題，悲劇只會以其他形式爆發。

而一直到結尾，杜豐于都無法真正直面親手害死女兒的悲劇，以及上面的這些家庭問題。結局玩家打開浴室看到的光，正是杜豐于不願面對浴室慘況而蒙蔽自己的幻影。

在幻影中，一朵朵鬱金香都是由小船載著，恐怕呼應的是觀落陰時出現的放水燈，也就是美心真正步上了黃泉路，成為孤魂野鬼。而接著出現的美心的幻影先是帶著杜豐于走過了一座座書山，接著才進入森林。這邊是不是意味著，崩潰的杜豐于才勉強面對自己的確失敗、還有培育美心的錯誤了呢？

最後那句「爸爸，我們回家吧」，大概也是杜豐于自己希望聽到的。微妙的是，他希望的可能不是女兒的原諒，而是最初遊戲序章的假象：慈孤觀音不是什麼邪神，不僅讓女兒變得活潑，妻子也認同了他的信仰，還主動要買水果給老師。這也呼應了貫串整個遊戲的符號「黃色鬱金香」花語：沒有希望的愛，杜豐于對女兒、對家庭錯誤扭曲的愛，抹滅了這個家的希望。

這也是為什麼，整個遊戲過程中，莉芳的形象會是可怕的女鬼：不肯支持他的信仰、指責他沒負起養家責任、戳破他事業失敗的妻子，對杜豐于而言就是可怕的鬼。哪怕一路追著他進電梯的女鬼妻子，很可能只是要拉他一把，阻止他到何老師家取得害死女兒的蛇酒儀式作法。

而遊戲裡絕大多數都是陶瓷娃娃模樣、笑容僵硬的美心，某種程度上更為悲哀：她的命運，就像娃娃一樣任由父母擺布，回應父母的期待而立志成為大明星，天真的以為只要自己是大明星，家裡就會找回從前的幸福，這樣的體貼善良壓垮了她，然而即使到最後，都得不到父親的理解。

更接近美心真意的，恐怕是《碼頭姑娘》歌詞最後的「你還願意嗎？」，呼應作品標題《還願》，這個標題有三層意思：

1.還（ㄏㄨㄢˊ）願：第一次治癒美心後，杜豐于不停地奉獻還願，成為了他們家經濟困難的主因之一。從1980年剛搬家時還欠著水電跟裝潢費用，可想而知杜家經濟狀況本來就不佳，這下更加捉襟見肘，埋下夫妻爭吵的引線。

2.孩願（諧音）：連結上面美心的症狀，和她真正的需要──家人的愛。陪伴精神病患者，需要的是同理和支持。而七彩星舞台帶給美心真正的恐懼，是父愛和她的成就綁在了一起。就像上面說的，只有成功變成大明星，爸爸才會愛她、家裡才會幸福，成為她精神症狀最大的根源。

3.還（ㄏㄞˊ）願：從美心的角度出發，恐怕美心最想問的是「爸爸，你還願意愛我嗎？即使我不是小童星了，即使我是『神經病』了，你還願意愛我嗎？」

各位父母或許也可以捫心自問，若你的孩子無法成為你理想中的樣子，你們還會愛他/她嗎？

關鍵字：還願赤燭遊戲杜豐于杜美心鞏莉芳何老師慈孤觀音宗教迷信親子教育童星

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