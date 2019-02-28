奇偶數卡牌再見！《爐石戰記》公開2019巨龍年多項變革計畫

記者周之鼎／台北報導

暴雪娛樂旗下卡牌遊戲《爐石戰記》今（2/28）日釋出年度計畫，繼2018的「烏鴉年」後，2019的《爐石戰記》將會被訂為「巨龍年」，將會推出三個資料片，以及長達一整年的連貫故事劇情，今年將先以新的資料片來為新年度揭開序幕，此外，本次也有不少卡牌移入榮譽殿堂，一系列的新卡牌將為主流玩法帶來衝擊。

本次的單人冒險篇章除了將是一整年的故事外，也有幾項不同的特色，玩家將會從以法師為起始開始遊玩，每輪八個隨機關主， 共有五個章節，第一個章節將為免費，後面四個章節可以使用一章節700金幣，或是19.99美金（官方定價為新台幣599元）解鎖四個章節。此外本次遊戲中也有非對戰章節，

所有玩家最關心的就是本次將移入榮譽殿堂的卡牌，本次將被移入的是奇偶數的許多關鍵牌，包含自然化、末日守衛、神恩術、食月巨蟒巴庫、吉恩‧葛雷邁恩、陰鬱雄鹿、黑貓、閃亮飛蛾以及濁水電鰻共九張牌，就如同先前進入榮譽殿堂的卡牌一樣，玩家可以留存這些卡牌，如果進行分解，也會獲得完整的魔塵。

製作團隊表示，當把卡牌家進榮譽殿堂都是有一些原因，像是末日守衛、神恩術、自然化在這五年都很常看到，也和職業特性相違背，例如自然化可以用一費摧毀一個手下，這個不太符合德魯依的屬性，因此將它們放進榮譽殿堂中。而奇偶數的食月巨蟒和葛雷邁恩等卡牌，製作團隊認為拉退了整個大環境成長的速度，因此還是決定把它們放進榮譽殿堂。

系統方面主要也有兩個方面的升級，第一個是隨機卡背，當玩家使用這個功能的時候，整個套牌會從你擁有的卡背中隨機選擇一款來使用，可能很偶會出現一個全新的卡背。第二新增的是「智慧型套牌建立器」，由於所有在天梯對戰的資料官方都有紀錄，所以未來只要按一個鈕，系統就會依據這些對戰，以及你有的牌庫，和目前環境中效果較好的卡牌來組成一副套牌。如果玩家少了某幾張很重要的卡牌，利用這個系統就可以選出最適合代替的是哪些卡牌。此外自然也可以依據玩家想要的職業來組牌。此外，玩家也可以先把最喜歡的牌放進去，比如如果你喜歡德魯伊和死亡之翼，就可以先選擇德魯依後把死亡之翼先放進套牌中，再讓系統以天梯上死亡之翼為主的套牌幫你把其他29張牌配好。

另外傳說任務今年都會有「重置」的箭頭，這樣玩家就可以選擇想玩的任務了。更換傳說任務就跟更換一般任務的方法一樣，並會消耗你當天的「更換」配額。以後不會再有無法重置的傳說任務，另外，資料片發行首日出現的傳說任務會在下一個資料片推出時過期。

競技場也加了兩個新功能，第一是競技場的勝場會算在黃金英雄頭像的進度。第二是全新的競技場賽季會將早期的資料片如中挑一些卡牌出來並融合在一起使用，包含、經典、《不死詛咒：納克薩瑪斯》、《古神碎碎念》、《黑街英雄之加基森風雲》、《黑巫森林》以及今年的第一個資料片。

最後在電競方面，4月將在台北舉行HTC的總冠軍賽。在巨龍年中希望是大家容易理解與參與的賽制，因此爐石未來的電競將是三個階層的系統，大師資格賽將會在線上比賽，獲勝可以進入大師巡迴賽，最後可以進入到大師職業賽。在現在的大師賽中將使用「專精制」的賽制，在比賽中，參賽選擇會選擇一個職業，並選擇三副套牌，這三副牌會相當類似，其中會有五張牌不一樣，第一場將使用主要套牌，第二、三場可以自由選擇三副中的一副，走三戰兩勝，今年的總獎金金額將是400萬美元。

