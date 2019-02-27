可保全隊不死！《鬥陣特攻》新英雄巴帝斯特閃電現身開放測試

記者周之鼎／台北報導

暴雪娛樂旗下團隊射擊對戰遊戲《鬥陣特攻》今（2/27）日釋出第30位新英雄「巴帝斯特」的詳細資訊，並宣布巴帝斯特將於今日起同步登上PTR（公開測試伺服器）供玩家測試，代表該英雄已距離上市不遠。同時首席設計師Geoff Goodman與首席作家Michael Chu也越洋接受亞洲媒體訪問，談及本次的新英雄。

巴帝斯特屬於輔助類型英雄，生命值為200，使用連發式的輕型機槍，反作用力不大但同時兼具精準，且屬於即時命中判定（類似麥卡利或士兵76），也就是沒有飛行時間和軌跡的子彈，不過傷害就沒有禪亞塔來的高。第二種攻擊是「生化發射器」，讓他他的機槍同時也是治療裝置，能發射榴彈治療附近的隊友，，一個彈匣有10發，射出去的感覺比較像是札莉雅，但不像是炸彈鼠會彈跳，因此可以當成主要的回復角色。被動技能「機動長靴」則可以讓巴帝斯特蹲伏後跳得更高，可以增加垂直跳躍的高度，蹲著時會出現一個逐漸累加的量表，大約1秒可以集滿，之後就可以跳得非常高。在使用之前需要思考並預留集氣的時間，另外也要注意它沒有太強的橫向移動，因此可以用來到達一些比較難到的高處，但難以用來在戰鬥中逃跑。

巴帝斯特第一個主動技能是「癒傷波動」，簡單說是對自己與四周的隊友施加一個持續回血的Buff，施展後隊友可以離開巴帝斯塔，但這也是唯一巴帝斯塔可以自我回血的方式。巴帝斯特還可以打造「維生力場」來防止隊友的死亡，製作人表示這可能是鬥陣特攻單招最強的技能了，施放後裝置會浮到半空中，感覺比較像是小美的大絕，只要在力場內的隊友血量不會低於20%，維生力場本身血量約有200~300，雖然可以被對手破壞，但是在戰鬥中的泛用性很高，可以用來重整態勢、藉此拉高團隊血線，或是用來躲避敵方大招（像是D.Va或是炸彈鼠），不過這一招的冷卻時間也相當長，因此如果對面有巴帝斯特，就要盡早引誘他提早放出維生力場。

大絕「增幅矩陣」則是會創造一個類似萊因哈特的盾型力場，雖然無法檔下傷害，但讓友方發射的武器穿過矩陣時，傷害與治療效果都將加倍，像是萊因哈特的烈焰擊有可能直接造成200多的傷害，我們測試的時候有碰過在狹窄的地方一擊秒殺對方所有英雄。另外像是奪命女有可能沒打中頭也可以一擊必殺。不過增幅矩陣範圍不大，因此對手可以想辦法閃開不要在同一條直線上。這個技能搭配壁壘機兵、安娜都非常強大。因此相信對玩家來說這是一個相當有趣的新英雄。

首席設計師Geoff Goodman也詳細解釋了各項技能的運作機制，其中最受矚目的自然是不會讓人死亡的「維生力場」，談到這個技能，Geoff Goodman表示：「大家看到這招的第一個反應一定都會有『這怎麼不是大絕招？』的想法，進而想起慈悲過去的復活技能，確實我們一開始想把維生力場做成大絕，但後來我們想了一下把他做成一般技能並給予比較長的冷卻時間比較好玩。在現在的遊戲中，比如說源式衝過來，用禪亞塔的大絕可能要算得很精準才能檔下源式的大絕，但這只是個大絕的互換，因此我們在設計巴帝斯特的時候希望這種技能對我方比較有利，但維生力場一來可以被破壞，二來範圍不大，如果碰到衝擊波式的攻擊有可能被推出維生力場，不過確實如果下的好可以以小換大，讓我方取得優勢。如果再搭配增幅矩陣一起使用有可能造成相當強大的效果。」此外，維生力場丟出不會被源式的招架彈回或是D.Va的防禦矩陣吸收。

製作人表示，如果血量不滿20%，走進維生力場的範圍時血量就會回到20%，但如果受到一些阻止回血的技能影響時，雖然不會回血，但是也不會死亡，當然在維生力場中還是可以接受額外的治療。，目前力場被破壞時，力場還會短暫存在一下，這主要是給玩家一點反應的時間，因為沒有延遲的時候，有可能因此被對方的範圍攻擊把人跟力場瞬間全滅。PTR上製作團隊會持續觀查這點的效果，此外製作團隊還在討論中的是，目前維生力場還是個飄在空中的裝置，但目前不會跟著目標走，但製作團隊有點希望改變這一點，目前還在調整中。現在是丟出後還要撞到某面牆或是表面才會停下來發動，但希望可以是丟到某個人身上就可以跟著某個人一起前進。

至於如何善用以及面對對手的維生力場？Geoff說：「我認為應對最好的方式就是把敵人推出維生力場，像是法拉或是路西歐，就像我剛說的他的範圍並不大，對手的血量可能不高，因此瞬間推出去有可能秒殺對方的英雄，如果沒有，也許要透過狙擊來攻擊維生力場產生器。維生力場的高度低於萊因哈特的盾，如果能利用視線死角來隱藏，讓對方看不到維生力場的裝置，這也是相當可怕的，不過幸好維生力場的持續時間不會很長。」

而另一個吸引玩家的技能就是大絕「增幅矩陣」，增幅矩陣會使所有穿過的傷害加倍。所以如果你的基本傷害是 Y，再經過歐瑞莎的 50% 傷害加成，在增幅矩陣效果下會變成 (1.5Y) x 2。傷害加成效果可堆積，所以如果安娜和歐瑞莎的技能會各提高 50%，使用增幅矩陣後，最後傷害會變成 2Y x 2。製作人表示，增幅矩陣可以和其他同類型的技能疊加攻擊力且沒有上限，對此測試了非常多，一開始製作團隊也有點擔心，實測搭配安娜、歐瑞莎後，後在數字上有可能讓麥卡利疊到一擊必殺其他英雄，但也發現實戰中其實不容易做到這種狀況，主因是其他人類似的招式都是大招，但真的要說來巴帝斯特最可怕的可能是和札莉雅的大招搭配，畢竟札莉雅和許多人都可以搭。

最後在實戰定位上，Geoff說：「我們很久前就在設計這個角色，也有把他加入過三坦三輔的陣容進行實戰測試，我們覺得效果確實不錯，但我們發現他能為隊伍帶來最大的效果還是維生力場，我認為他用應對或搭配札莉雅相當不錯，但如果搭配路西歐，隊友又是近距離型可能就不是那麼有用，因為那時大家都跑得太快了。另外像是增幅矩陣其實對碧姬就沒什麼用，萊因哈特也只有烈焰擊有用，增幅矩陣目前看來搭配最好的還是壁壘機兵，再搭配維生力場可以爭取時間，會讓許多人難以擊殺壁壘機兵。話題談回來我們認為巴帝斯特還是會進入三坦三輔陣容中，但不會成為這個陣容絕對的關鍵。至於還有什麼陣容適合現在談還有點早，當然我們希望他可以在所有陣容都可以出戰，像是他的大絕顯然和遠距離的DPS英雄合的來，另外跟血量高的英雄也算是和得來，不過我個人的看法是他搭配DPS英雄會高於坦克英雄，另外他屬於範圍治療，所以可以對一般團隊帶來幫助。」

巴帝斯特在故事中來自海地，是在「智械危機」中誕生的孤兒，之後選擇從軍並成為戰地醫護兵，因此專精於治療，在服役期滿後，巴帝斯特被當時的利爪組織吸收，當時的利爪組織只是想透過武力改變世界，和現今的利爪組織不完全相同，但隨著利爪組織本身的變化，巴帝斯特發現自己接到的任務越來越血腥和低劣，因此對巴帝斯特來說組織演變的方向和他自己的目標不同，因而脫離了組織，但退出組織後，知道太多秘密的他也遭到利爪組織的追殺。但巴帝斯特一邊躲避利爪組織，也一邊在世界各地隱藏行蹤也進行人道救援。首席作家Michael Chu接受訪問時透露：「我們預期他會有一些利爪組織的故事可以說，因為他已經是一個叛逃的角色，所以有些互動會很有趣。不過他目前還沒有特定跟哪一個人的背景結合在一起，但他認識許多英雄，許多英雄也都認識他，我們也很期待他和其他英雄碰面時的故事。」

對於利爪組織，Michael Chu則表示：「利爪組織的結構很複雜，利爪組織中的角色通常都有自己的想法和目的，這個組織的領導者大家會想到毀滅拳王和死神，而巴帝斯特並不是這個階層的，但也不是最底層的士兵，比較像是軍官級的角色，但仍屬於負責執行任務的一員，但他的看法和想法，和實際下達命令的高層也許會有所不同，巴帝斯特在組織時間越長，也發現了許多讓他看不過去的事情。但我們更傾向讓玩家來自行判斷他是善還是惡。我們希望鬥陣特攻的英雄都還是有自己的特色。」並且也表示：「雖然我們有很多和利爪組織相關的英雄，但我們還沒有機會談到利爪的組織架構，我們會希望透過巴帝斯特這個機會來把利爪組織介紹給玩家。

現場也有媒體問，在這次巴帝斯特登場的介紹中出現了「加勒比海聯盟」這個新組織，Michael Chu則說：「雖然大家比較知道捍衛者、黑衛、利爪等等，但依然故事中有一些小的組織，像是法拉所在的埃及軍隊，以及這次所登場的加勒比海組織，因此卻實有可能是其他角色誕生的出發點，我認為這讓玩家瞭解別的組織的存在是滿重要的。」另外被問到巴帝斯特和庫埃爾瓦之間的關係為何？庫埃爾瓦還活著嗎？Michael則表示：「庫埃爾瓦和他的團隊據信在某次行動中全數陣亡。」