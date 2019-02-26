Radeon Vega Ryzen處理器釋出全新繪圖驅動軟體

記者周之鼎／台北報導

AMD 宣布針對內建 Radeon Vega 顯示核心的 Ryzen 處理器，釋出 Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 繪圖驅動軟體，現已提供使用者下載。

AMD總裁暨執行長蘇姿丰博士在CES主題演講中宣佈，AMD現透過官網發佈繪圖驅動軟體，持續支援內建Radeon Vega顯示核心的Ryzen處理器。而Radeon Software Adrenalin繪圖驅動軟體與即將上市的遊戲同步發表支援，透過優化提供快速、流暢和即時回應的遊戲體驗。

AMD表示，消費者將能夠獲得令人驚艷的繪圖驅動軟體，其設計旨在透過廣泛的品質保證和第三方廠商測試提供穩定且可靠的使用體驗，所有搭載內建Radeon Vega顯示核心的Ryzen處理器之筆記型電腦和桌上型電腦都將獲得Radeon Software中Radeon Settings的支援。Radeon Settings是一站式應用程式，用於配置所有繪圖設置，同時檢查更新並向AMD提供回饋。 Radeon Settings不僅為內建Radeon Vega顯示核心的Ryzen處理器提供優化的使用體驗，更可根據個人喜好配製影片播放和遊戲設置選項。

