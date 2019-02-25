玩手遊請你吃肥宅快樂餐　《怪物彈珠》2/27起推限時麥當勞活動

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《怪物彈珠》攜手台灣麥當勞及香港麥當勞，將於今年2月27日至3月19日期間，推出「麥當勞」×「怪物彈珠」合作活動。只要玩家挑戰指定合作關卡並且達成條件，就能在遊戲中獲得麥當勞餐點優惠券。

此外，前往指定麥當勞餐廳，更可於遊戲中參與限店抽獎（一個帳號限定一次），有機會獲得麥當勞餐點優惠券；抽獎後還可參加「限定麥當勞餐廳冒險」，活動期間突破關卡便可獲得遊戲麥當勞限定角色「M傲拉龍」，對應「M傲拉龍」的運氣數可以獲得能在麥當勞餐廳使用的免費優惠券。

可以獲得的免費優惠券

・M傲拉龍30體：「小杯 可口可樂/可口可樂zero/雪碧/冰紅茶(無糖/檸檬風味)/冰綠茶(無糖)」一杯

・M傲拉龍60體：薯條一包 (小包)

・M傲拉龍99體(運極)：勁辣鷄腿堡一個

除此之外，玩家可透過怪物彈珠遊戲內的「怪彈探險團」中出現的限定麥當勞探險點挑戰「M機會」，合作活動期間中只能挑戰1次，有機會獲得麥當勞優惠券或遊戲內道具等11項獎品中的5項獎品。

台灣麥當勞可兌換之M機會獎品

・大薯單點買一送一 優惠券

・四塊麥克鷄塊單點買一送一 優惠券

・中杯特選那堤(冰/熱)單點買一送一 優惠券

・中杯特選黑咖啡(冰/熱)單點買一送一 優惠券

・各式遊戲內道具

點選怪物彈珠遊戲內的「怪彈探險團」中出現的限定麥當勞探險點，就會從3個「限定麥當勞餐廳冒險」中隨機解放1個冒險，突破即可獲得合作活動限定角色。另外，「限定麥當勞餐廳冒險」1天只能解放1次。而且，第1次連接至限定麥當勞探險點時一定會出現「M機會」，第2次起才可連接至「限定麥當勞餐廳冒險」。

▲光屬性 ★6 閃耀的微笑 光源氏。（圖／怪物彈珠提供）

▲闇屬性 ★6 和菓子之國店員 道明寺杏子。（圖／怪物彈珠提供）

▲ 光屬性 ★6 美味的提督 卡蓮・涅維絲。（圖／怪物彈珠提供）