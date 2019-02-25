《還願》銷售突破100萬套！連帶拉《返校》重登暢銷榜

記者周之鼎／台北報導

由赤燭遊戲開發的新作《還願 Devotion》因遊戲內符咒隱藏暗批大陸符號，氣炸不少大陸玩家，不僅遊戲已經從大陸 Steam 商店下架，不過也因此知名度大漲，目前依據非官方steamspy的統計， 《還願》因此逆勢翻漲，銷量突破百萬套。

依據steamspy統計，《還願》的實際銷售估計值達到112萬套以上，不過不可否認，不少對岸玩家在事件發生後，發起一波「購買刷負評後申請退款」的風潮，這部分的購買數量是否有精準計算則無從得知，真正的銷量還是得以赤燭公布為準。《還願》在推出後獲得日本IGN 9.8分的超好評（滿分為10分），同時因為符咒事件，引起眾多國外遊戲媒體如 Eurogamer、PC Gamer、PCGamesN、Polygon、Comicbook.com 都紛紛報導此次事件。因此讓遊戲銷售再攀高峰。不過在符咒事件後，代理商唯晶科技已經宣稱要對開發商赤燭求償。

《還願》的熱賣也帶動赤燭上一款作品《返校》重返光榮，目前可以看到Steam頁面上《返校》重返第四名（前三名為《還願》包辦）。

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