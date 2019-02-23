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他噴《還願》是國產遊戲核彈！自由、劇情、體驗全給0　鄉民不滿酸爆

《還願》在玩之前必知的四大疑點（圖／翻攝自Facebook／赤燭遊戲）

▲《還願》最近紅遍全球。（圖／翻攝自Facebook／赤燭遊戲）

記者葉國吏／綜合報導

國產恐怖遊戲《還願》（Devotion）19日上市，掀起全球熱潮，國內外不少遊戲實況主都被嚇歪，南半球女王周荀甚至還因此去收驚。不過有一位批踢踢鄉民發文「還願是國產遊戲的核彈？」文中透露他玩了《還願》以後決定「以後是不買赤燭了」，引起鄉民正反激論。

▲▼鄉民BlueOctober在批踢踢發文狂噴還願引來筆戰。（圖／翻攝批踢踢）

▲鄉民BlueOctober在批踢踢發文狂噴還願引來筆戰。（圖／翻攝批踢踢

批踢踢鄉民BlueOctober在八卦版發文「還願是國產遊戲的核彈？」，文中批評《還願》就是把可以拿的東西移到可以放的地方、可以走的路就走、可以開的門就開「其他互動完全沒有」。

BlueOctober認為《還願》以1980年代為背景、連遊戲技術也倒退回1980了，直言「這就是 用心做行銷 用手做美術 用腳做遊戲 出來的產品」、「自由度0 劇情0 遊戲體驗0」，認為花499買一個玩2小時的遊戲很貴，宣告以後不買赤燭發行的遊戲。

《還願》風潮席捲 對岸玩家自製體驗空間笑翻網友 。（圖／翻攝網路）

▲《還願》遊戲畫面。（圖／翻攝網路）

對此評論其他鄉民看法不一，有一位鄉民推文說「解謎部分設計真的0分」、「說得好 真他媽暈到我想吐」。但也有許多鄉民不這樣認為，推文說「其實就是步行模擬遊戲 不要當作是傳統的解謎或恐怖遊戲」、「你是不是沒玩過解迷遊戲。。解謎遊戲就是他這種玩法」。

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關鍵字：還願批踢踢

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