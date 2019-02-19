《還願》在玩之前必知的四大疑點　四格漫「由右至左看」會更毛

記者樓菀玲／台北報導

赤燭遊戲新作《還願》即將在 2 月 19 日 21:00 上架 Steam 平台，從最早遊戲亮相到即將上市，開發團隊陸陸續續在網路上放出消息，而這些早期情報所留下的謎題都將在今晚被解開，底下文章將會回顧幾個最被玩家所關注的幾個重點。

可能已經變成凶宅的公寓五樓

在開發團隊最早釋出的公寓大門圖片當中，在圖片正中央可以看到一張六梯五樓的租屋啟示，房租費用不僅包含水電家具，就連租金也不斷持續下探，從最初的 8000 元一路狂砍到 1000 元，最最後乾脆直接變成「面議」。

從不斷被砍價的租金到不明惡臭，再加其中一張告示寫道：「五樓長期散發不明惡臭，請不要在樓頂堆放垃圾，謝謝。」不難直接讓人聯想到五樓是否發生了什麼事情。

由右至左看更詭異的四格漫畫

在最早的宣傳影片當中，可以看到一盒只賣五元的淇淇巧克力廣告，然而淇淇這個角色並非只有出現在巧克力廣告，在淇淇小廚房的四格漫畫當中，漫畫主題雖然是「有朋自遠方來」，但是依照由左至右的閱讀順序，可以看到朋友吃下了淇淇所準備的肉類料理後，明顯臉色不太對勁。

然而詭異的是，這個四格漫畫由右至左閱讀，不僅「好像也能通」，反而讓漫畫內容更增添詭譎氣息。這位淇淇的朋友，是不是已經被冰在冰箱裡了？￼

詭異的小學生日記內容

除了雜亂不堪的大門告示圖之外，開發團隊在早前放出了一張疑似小學生日記的內容，圖片中寫著：「我今天跟美美一起回家，她眼睛大大的頭髮長長的很像明星，可是她都不笑，她說她爸爸都忘記接她，也忘記倒垃圾家裡很臭，陳伯伯提了兩個很大的水桶要回家餵魚，所以我跟美美明天要一起去陳伯伯家找明翰玩。」

許多玩家在看完這張圖之後，第一時間馬上聯想到之前非常熱門的韓國短篇漫畫「禁日」，主角利用聯絡簿日記陳述家裡發生的怪事，並且向老師發出求救訊息，該篇漫畫內容雖短但是後勁十足，因此許多玩家認為這則日記內容，可能「大有來頭」。

前段文章有提到，公寓五樓不斷傳出惡臭，而這樣的情形恰好與陳伯伯家中情形相符，這意味著五樓住戶有極大可能性是陳伯伯和明翰，家中的垃圾未倒因此成為了惡臭來源。

就以大部分人的邏輯來說，一般人不會讓垃圾在家裡放到發臭，更也不會「忘記」丟掉這些已經散發惡臭的垃圾，所以有極大的可能性是這些垃圾基於某些「特殊原因」不能亂丟，至於是什麼東西是不能亂丟的，答案恐怕顯而易見。

慈孤觀音到底是誰

在《還願》的視覺圖當中，常常可以看到一尊神明形象的人物在裡面，再加上開發團隊在日前舉辦的點燈活動當中，在活動貼文寫著：「來跟慈孤觀音說，你要求什麼？」因此可以推論視覺圖上的神明將很有可能就是遊戲中所塑造的神明「慈孤觀音」。

然而這個慈孤觀音到底為何方神聖，目前慈孤觀音身份驗證有許多說法，比較主流的解釋是有玩家認為慈孤觀音就是在指「紫姑神」，是為了避諱宗教所改編的全新神祇，紫姑神在民間信仰裡面是掌管廁所的神明，具有預知未來的能力，常常替人們占卜。

因此便有學者認為有許多地區在中秋節的扶乩（碟仙的簡化版），皆是由紫姑的習俗演變而來，因此在粵語歇後語裡面，便有「屎坑三姑」的說法，暗喻易請難送。

所以慈孤觀音到底會在遊戲當中佔了多少份量，成了許多玩家亟欲探討的不解之謎，許多玩家猜測慈孤觀音很有可能會在遊戲中扮演了「邪神」的角色，以呼應遊戲宣傳視覺圖所呈現的形象。