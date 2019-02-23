快訊／傷害13億人感情！《還願》大陸版「全面下架」　陸網狂洗負評＞好評

▲大陸版《還願》已搜尋不到。（圖／李姓網友提供）

記者黃君瀚／台北報導

國產恐怖遊戲《還願》（Devotion）19日上市後好評不斷，掀起全球實況主遊玩熱潮，銷量破7.5萬套，不過今（23）日卻傳出遊戲內藏有辱罵大陸領導人的「彩蛋」。儘管赤燭遊戲迅速滅火，爭議全不斷延燒，大陸論壇全面反彈，遊戲影片、攻略、討論全遭刪除，陸版代理商宣布終止合約，現在連遊戲也全面下架了。

人在上海的李姓網友告訴《ETtoday新聞雲》，他在Steam遊戲平台上輸入《還願》相關關鍵字，出現的頁面是「哎呀，很抱歉！處理請求時遇到一個錯誤：您所在的地區目前不提供此物品。」

李姓網友推測，大陸版《還願》已在平台上全面下架，不過之前購買仍可繼續遊玩。

此外，觀察Steam國際版上的評價，今日爭議爆發前《還願》獲得的是極度好評，評論數約4000上下。「彩蛋」風波一起，目前評論數暴增至13000，其中約9000則是負評，整體評價成了「褒貶不一」。

目前赤燭已經針對此事致歉，並且將原本有問題的印章文字替換為「恭賀新禧」，表示這次的風波反應出了團隊在製作流程上不夠嚴謹這個事實，強調一切責任歸咎皆為赤燭所應承擔。

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▼李姓網友事前購買的《還願》仍可遊玩。（圖／李姓網友提供）