《聖火降魔錄 風花雪月》7/26上市　化身教師展開校園生活

▲ 《聖火降魔錄 風花雪月》最新畫面。（圖／翻攝自 YouTube／Nintendo 公式チャンネル，下同）

記者樓菀玲／台北報導

老牌 RPG 作品《聖火降魔錄》系列再推新作，任天堂在方才舉行的線上直播發表會當中，一舉公開了新作《聖火降魔錄 風花雪月》的最新宣傳影片，並宣布該作預定將在 2019 年 7 月 26 日上市。

本次所公開的《聖火降魔錄 風花雪月》一樣延續前作玩法，是一款主打策略模擬的 RPG 遊戲，而本作也是繼《聖火無雙》後，第二款在 Switch 平台推出的作品。

▲ 遊戲可以自由讓玩家選擇主角性別。

相較於過去所釋出的消息，這次官方放出的最新影片不僅公開了遊戲主要世界觀，更釋出了遊戲當中的幾個核心要素讓玩家搶先一窺，例如：圍繞整個故事的三大陣營、士官學校的學生養成系統、戰棋戰鬥畫面⋯⋯等等。

▲ 遊戲的主要舞台位於夾在三大王國中間的加爾達修道院（暫譯）其中的士官學校。



▲ 三大王國之一的アドラステア帝國公主為黑大鷲學級級長。



▲ 三大王國之一的ファーガス神聖王國王子為青獅子學級級長。



▲ 三大王國之一的レスター諸侯同盟公爵為黃鹿學級級長。



這次的《聖火降魔錄 風花雪月》不僅融合了過去的基本要素，更添加了許多額外養成系統，此外在戰鬥方面也追加了更深層的戰略模擬玩法，也因此在該作甫從 E3 展前曝光之後，便一直是許多玩家目光的焦點，雖然遊戲從原本的春季延後至 7 月下旬推出，但依舊不減玩家的期待，可說是今年 Switch 備受期待的重點作品之一。

▲ 玩家可以利用上課的方式來提升學生能力。



▲ 每個學生本身都有各自擅長的能力與弱項。



▲ 玩家可以透過客製化的課程來替學生提升指定項目的能力值。



▲ 戰鬥方面則是會受到地形而使效果有所不同。



▲ 遊戲最新戰鬥畫面。