PS3和PS Vita用戶注意　3月8日起將不再支援PS Plus服務

▲PS3 （PlayStation 3）。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

科技中心／綜合報導

外國科技網站指出，近日索尼（Sony）開始向PS Plus（PlayStation Plus）用戶寄送電子郵件，內容提到，今年3月8日之後，PS3和PS Vita將不再支援PS Plus服務。

據官方信件指出，只要在今年3月8日之前，任何PS Plus上的免費遊戲，仍可添加進PS3和PS Vita的下載列表或進行下載，但過了3月8日後，PS3和PS Vita將不會再獲得新的和PS Plus的免費遊戲，且用戶若要繼續遊玩過去下載的那些免費遊戲，仍然必須要有PS Plus的會員資格。

PS Plus（PlayStation Plus）是索尼（Sony）提供的一種訂閱會員服務，用戶付費後將能享有比普通會員還多的服務項目，例如免費遊戲、額外折扣、部分遊戲試玩、線上遊戲資料備份等服務，台灣地區的會費為每月新台幣168元。而隨著PS Plus脫離PS3和PS Vita兩款主機，未來PS Plus將只為PS4提供服務。

近年儘管遊戲主機市場競爭相當激烈，索尼（Sony）推出多年的遊戲主機PS4表現仍相當亮眼，截至去年12月31日為止，PS4在全球共售出9160萬台，光是去年一年就賣出了1800萬台，就連2017年3月才亮相的Nintendo Switch，去年也只售出1742萬台。因此，若是PS4能保持現有態勢，今年極有機會以最快速度衝破億台大關。