ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

PS3和PS Vita用戶注意　3月8日起將不再支援PS Plus服務

▲▼PS3。（圖／ETtoday資料照）

▲PS3 （PlayStation 3）。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

科技中心／綜合報導

外國科技網站指出，近日索尼（Sony）開始向PS Plus（PlayStation Plus）用戶寄送電子郵件，內容提到，今年3月8日之後，PS3和PS Vita將不再支援PS Plus服務

據官方信件指出，只要在今年3月8日之前，任何PS Plus上的免費遊戲，仍可添加進PS3和PS Vita的下載列表或進行下載，但過了3月8日後，PS3和PS Vita將不會再獲得新的和PS Plus的免費遊戲，且用戶若要繼續遊玩過去下載的那些免費遊戲，仍然必須要有PS Plus的會員資格。

PS Plus（PlayStation Plus）是索尼（Sony）提供的一種訂閱會員服務，用戶付費後將能享有比普通會員還多的服務項目，例如免費遊戲、額外折扣、部分遊戲試玩、線上遊戲資料備份等服務，台灣地區的會費為每月新台幣168元。而隨著PS Plus脫離PS3和PS Vita兩款主機，未來PS Plus將只為PS4提供服務

近年儘管遊戲主機市場競爭相當激烈，索尼（Sony）推出多年的遊戲主機PS4表現仍相當亮眼，截至去年12月31日為止，PS4在全球共售出9160萬台，光是去年一年就賣出了1800萬台，就連2017年3月才亮相的Nintendo Switch，去年也只售出1742萬台。因此，若是PS4能保持現有態勢，今年極有機會以最快速度衝破億台大關。

關鍵字：PS3PS VitaPS PlusSonyPlayStationPS4

推薦閱讀

《怪物彈珠》攜手《遊戲王》合作　挑戰限定關卡可拿實體卡片

Google Pixel壓下iPhone　成美國增長最快手機品牌　

PS3和PS Vita用戶注意　3月8日起將不再支援PS Plus服務

西門夜說熱唱新EP送粉絲　網友聽完「我選擇死亡」

溫暖搞笑《小林家的龍女僕》將製作第二季動畫

《俠盜獵車手》還是有正義！外掛開發商敗訴慘賠

新大逃殺遊戲橫空殺出 《APEX Legends》3天突破千萬玩家

有望最速破億台 PS4奪2018主機銷量冠軍

《萬象物語》春節活動開跑　龐SP、荷絲緹雅SP賦魂活動登場

手遊《仙境傳說》與《福音戰士》合作　碇真嗣、綾波零全出列

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

PS4奪2018主機銷量冠軍

《尼爾：自動人形 》完全版發售日公開

《APEX Legends》3天突破千萬玩家

《俠盜獵車手》外掛開發商敗訴慘賠

西門新EP網友聽完「我選擇死亡」

三款唱歌APP在家也能盡情飆歌！

《小林家的龍女僕》將製作第二季動畫

PS3和PS Vita將不再支援PS Plus服務

STEAM春節特賣只到2/11！

《仙境傳說》與《福音戰士》合作

最新新聞

《怪物彈珠》攜手《遊戲王》合作

Google Pixel壓下iPhone　成美國增長最快手機品牌

PS3和PS Vita將不再支援PS Plus服務

西門新EP網友聽完「我選擇死亡」

《小林家的龍女僕》將製作第二季動畫

《俠盜獵車手》外掛開發商敗訴慘賠

《APEX Legends》3天突破千萬玩家

PS4奪2018主機銷量冠軍

《萬象物語》春節活動開跑

《仙境傳說》與《福音戰士》合作

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【房價一跌不振？】

買房趁現在！房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366