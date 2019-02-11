《俠盜獵車手》還是有正義！外掛開發商敗訴慘賠

記者周之鼎／台北報導

由 Rockstar Games 開發的《俠盜獵車手V》可以說是本世代最具代表性的遊戲之一，Rockstar Games 母公司 Take-Two Interactive 日前控告外掛「Elusive」，獲得15萬美金（約新台幣450萬）的賠償金。

隨著遊戲不斷朝向上網連線的方向開發，在過去兩年中，美國針對詐欺或作弊者的版權訴訟一直都持續著。而最火紅的《俠盜獵車手V》也不例外，其線上服務「GTA Online」至今仍聲勢不贅， Take-Two Interactive 也在美國與其他國家開闢多處法律戰場向外掛宣戰。

去年8月 Take-Two Interactive 在佛羅里達州對一位民眾 Jhonny Perez提起訴訟，指控他製作和分享作弊工具「Elusive」來侵擾正常遊戲的玩家。Elusive依據提供的內容不同，在網路上以10美元到30美元不等的價格出售。原先 Take-Two 希望以和解進行談判，並希望知道Perez從中獲利多少，不過 Perez 仍避不見面也沒交出財務紀錄，Take-Two 認為其外掛至少對他們帶來50萬美元（約新台幣1500萬）的損失。向紐約聯邦法院要求最高法定賠償金額15萬美元（約新台幣450萬），另加69,686美元（約新台幣209萬）的律師費。

美國地方法院法官凱文·卡斯特（Kevin Castel）表示，Perez的侵權行為對Take Two無可挽回的傷害，作弊將使的其他玩家不願意再遊玩這款遊戲，並產生無限制的虛擬貨幣導致削弱了Take-Two的合法虛擬貨幣的銷售，因此判 Perez需賠償。據悉，這也是該類型案件最高的賠償金額。此外，法院也發佈了一項永久命令，禁止作弊者繼續進行侵權活動。Elusive 現在已經停止販賣，Perez曾宣稱已經將外掛內容交給官方，並把販賣所得捐給公益團體，不過依據判決，這筆錢應該是賠給了Take-Two。