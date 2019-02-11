ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《俠盜獵車手》還是有正義！外掛開發商敗訴慘賠

新玩家衝一波！ 《俠盜獵車手5》收錄全DLC版本公開。（圖／翻攝官網）

記者周之鼎／台北報導

由 Rockstar Games 開發的《俠盜獵車手V》可以說是本世代最具代表性的遊戲之一，Rockstar Games 母公司 Take-Two Interactive 日前控告外掛「Elusive」，獲得15萬美金（約新台幣450萬）的賠償金。

隨著遊戲不斷朝向上網連線的方向開發，在過去兩年中，美國針對詐欺或作弊者的版權訴訟一直都持續著。而最火紅的《俠盜獵車手V》也不例外，其線上服務「GTA Online」至今仍聲勢不贅， Take-Two Interactive 也在美國與其他國家開闢多處法律戰場向外掛宣戰。

去年8月 Take-Two Interactive 在佛羅里達州對一位民眾 Jhonny Perez提起訴訟，指控他製作和分享作弊工具「Elusive」來侵擾正常遊戲的玩家。Elusive依據提供的內容不同，在網路上以10美元到30美元不等的價格出售。原先 Take-Two 希望以和解進行談判，並希望知道Perez從中獲利多少，不過 Perez 仍避不見面也沒交出財務紀錄，Take-Two 認為其外掛至少對他們帶來50萬美元（約新台幣1500萬）的損失。向紐約聯邦法院要求最高法定賠償金額15萬美元（約新台幣450萬），另加69,686美元（約新台幣209萬）的律師費。

美國地方法院法官凱文·卡斯特（Kevin Castel）表示，Perez的侵權行為對Take Two無可挽回的傷害，作弊將使的其他玩家不願意再遊玩這款遊戲，並產生無限制的虛擬貨幣導致削弱了Take-Two的合法虛擬貨幣的銷售，因此判 Perez需賠償。據悉，這也是該類型案件最高的賠償金額。此外，法院也發佈了一項永久命令，禁止作弊者繼續進行侵權活動。Elusive 現在已經停止販賣，Perez曾宣稱已經將外掛內容交給官方，並把販賣所得捐給公益團體，不過依據判決，這筆錢應該是賠給了Take-Two。

關鍵字：

推薦閱讀

溫暖搞笑《小林家的龍女僕》將製作第二季動畫

《俠盜獵車手》還是有正義！外掛開發商敗訴慘賠

新大逃殺遊戲橫空殺出 《APEX Legends》3天突破千萬玩家

有望最速破億台 PS4奪2018主機銷量冠軍

《萬象物語》春節活動開跑　龐SP、荷絲緹雅SP賦魂活動登場

手遊《仙境傳說》與《福音戰士》合作　碇真嗣、綾波零全出列

鍊金術師齊聚！《新大地之鍊金工房》繁中版新發售日公開

《逆轉奧賽羅尼亞》新春限時活動登場　登入獎勵送S角色

《FGO》迦勒底春節活動開跑　狩獵、從者強化任務限時登場

搶在起跑點！ Xbox One版《極地戰壕：破曉》將搶先發售

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

PS4奪2018主機銷量冠軍

《尼爾：自動人形 》完全版發售日公開

《APEX Legends》3天突破千萬玩家

《俠盜獵車手》外掛開發商敗訴慘賠

三款唱歌APP在家也能盡情飆歌！

《仙境傳說》與《福音戰士》合作

STEAM春節特賣只到2/11！

玩家噓爆何Nintendo Switch收連線費

美國玩家販賣破解PS4遭索尼提告

《小林家的龍女僕》將製作第二季動畫

最新新聞

《小林家的龍女僕》將製作第二季動畫

《俠盜獵車手》外掛開發商敗訴慘賠

《APEX Legends》3天突破千萬玩家

PS4奪2018主機銷量冠軍

《萬象物語》春節活動開跑

《仙境傳說》與《福音戰士》合作

《鍊金工房》新作繁中版發售日公開

《逆轉奧賽羅尼亞》新春活動登場

《FGO》迦勒底春節活動開跑

XBOX《極地戰壕：破曉》將搶先發售

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【房價一跌不振？】

買房趁現在！房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366