《逆轉奧賽羅尼亞》新春限時活動登場　登入獎勵送S角色

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由艾肯娛樂旗下代理營運的即時對戰手遊《逆轉奧賽羅尼亞》（日文原名：逆転オセロニア），宣布將於2019年2月1日至2月10日展開農曆年節人氣角色的全新轉蛋活動，為歡慶農曆年節的來臨，即日起至2月10日登入即送玩家們超值的50顆星石、10000逆轉幣與10對戰幣；且至3月31日登入即可抽取必中的S角一回，此回新年紅包大禮將回饋給《逆轉奧賽羅尼亞》的玩家們，快馬加鞭拿起手機登入遊戲領取好禮。

此回農曆新年的GOLDRUSH人氣轉蛋將和各玩家祭出神族的金色‧奇姆卡姆依、魔族金色‧貝立艾爾與龍族金色‧景光，抽轉蛋的過程中，若賓果連線更可獲得金色版本的歐魯羅‧索魯謝，藉由此回的GOLDRUSH人氣轉蛋將帶給勇者們多重的金色驚喜。

深受愛戴的俏皮金色‧奇姆卡姆依強力出擊，當自己編組中角色全為神屬性時發動其技能「熊拳奧義‧猛打拳」，將給予對手2000特殊傷害的暴擊；而在掀起3枚以上的棋駒即發動連繫技能「熊拳奧義‧豐收之舞」，將給對手普通傷害1.7倍的特殊傷害！為了讓玩家更加了解卡姆依在可愛外表下的驚人實力，以下專屬的介紹影片讓勇者們更加了解棋駒的能力。

身型豪邁魁梧的貝立艾爾武力全開，當前回合被對手掀起2枚以上棋駒時即發動技能「金色赤火」，將給予110%普通傷害的特殊傷害；連繫技能「閻獄卻」當前回合被對手掀起3枚以上棋駒時，將給予1.5倍普通傷害的特殊傷害。

超強棋駒景光又登場啦！其技能「金色的太刀‧黃金」能使攻擊力提升，讓當回合開始時棋盤上的棋數在14枚以下時即啟動該技能，使攻擊力變為2倍的爆發力。當回合開始時盤面存在自己的龍屬性棋駒兩枚以上即發動連繫技能「明鏡的太刀‧曉」，使攻擊力提升至1.8倍。

農曆新年的專屬超強力角色「超駒」強勢來襲！《逆轉奧賽羅尼亞》為歡慶2019年農曆新年，此回超駒遊行將有多隻強勢棋駒以閃亮金色的全新外觀與勇者們拜年：阿茲莉露、維多利亞、雷格斯與此回將特別介紹的超特殊棋駒「歐魯謝‧索魯謝」。

雖原為魔族的歐魯羅‧索魯謝，若鬪化成面帶燦爛笑容的魔屬性「月影煉金」，則有強大混淆威力的陷阱魔毒等著給予敵手顏色瞧瞧。當回合開始時，若盤面存在4枚以上自己的魔屬性棋駒時即發動其技能「尼古爾‧混亂」，可讓棋盤上的兩回合內讓對手手上亂數3枚任意屬性角色陷入混亂狀態，使敵方陷入混亂狀態而無法指定放置棋駒之位置。若掀起兩枚以上的格子可發動連繫技能「尼古爾‧安普爾夫」給予對手普通傷害的1.4倍之特殊傷害。

鬪化成龍屬性的歐魯羅‧索魯謝擁有絢麗裝備「逆鱗煉金」，當棋駒顯示在棋盤上的期間內，其技能「魯貝‧阿格提維斯」可將我方的龍屬性攻擊力增加為1.1倍；當我方編組全為龍屬性時即發動連繫技能「魯貝‧共鳴」，棋盤上的每存在一枚自己的龍屬性角色攻擊力將變為1.4倍、最高可提升為3倍。

閃爍俏麗的神屬性的陽光煉金歐魯羅‧索魯謝，在發動三回合後觸發其技能「阿爾夫‧叛逆」將給予4000的特殊傷害；且當回合開始時若生命值低於50%即發動連繫技能「阿爾夫‧隆巴西亞」給予普通傷害1.4倍的特殊傷害。