《茜色世界》與《薄櫻鬼》合作　土方歲三、齋藤一限時登場

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和信超媒體戲谷分公司旗下「夢谷」平台代理之和風戀愛三消手遊《在茜色世界與君詠唱》（以下稱《茜色》），官方宣布將與經典女性向大作《薄櫻鬼 真改》連動活動──「化為風華的櫻之刃」，玩家於9天活動內登入《茜色》，即可立獲《薄櫻鬼 真改》超人氣角色★4沖田總司，另同慶粉絲團留言活動達標，《茜色》於今日18:00起推出6小時限時登錄禮，期間登入加碼送月華石50顆。

TOMATE旗下知名畫師──四季咲組代表作品、風靡千萬少女的女性向大作《薄櫻鬼 真改》即日起在《茜色》登場，以幕末時期為背景的《薄櫻鬼 真改》，描述女主角雪村千鶴喬裝成男生前往京都尋找音訊全失的父親，並與新選組的隊士們邂逅，共同經歷動亂並交織出戀慕！而《薄櫻鬼 真改》的土方歲三（CV：三木真一郎）、齋藤一（CV：鳥海浩輔）及沖田總司（CV：森久保祥太郎）三人為何會來到日之昇的戰之國？又是什麼牽引著他們與巫女等人相遇呢？

擁有日式細膩畫風的《茜色》，是以女性向玩家熟悉且喜愛的三消玩法與日本知名聲優配音呈現，已吸引近20萬玩家暢遊其中；《茜色》的故事描述原為上班族的你，意外被召喚到茜色的世界中，和那些與日本著名歷史人物同名的月詠男子們相遇，在漫長的旅途中，展開了一連串愛與羈絆的故事。

《茜色》攜手《薄櫻鬼 真改》推出「化為風華的櫻之刃」連動活動於即日起展開，玩家只要於1月31日至2月8日期間登入《茜色》，將可獲得《薄櫻鬼 真改》連動期間限定的★4沖田總司，玩家還可透過活動召喚及男子召喚，與★5土方歲三及★5齋藤一相遇，故事中更有豪華聲優語音，為玩家呈現豐富動人的劇情。

另外，為同步慶祝粉絲團留言活動達標，自1/31 18:00~1/31 23:59間登入遊戲，即可獲得6小時限定的登入獎勵：月華石50顆；此外，無論是一直陪伴著《茜色》、或是回歸《茜色》，以及新加入《茜色》的玩家們，都能獲得特別登入獎勵。

為迎接浪漫的西洋情人節，除《茜色》與《薄櫻鬼 真改》連動活動熱鬧展開外，情人節限定活動自2/1啟動，玩家於2/14(四)前登入即送期間限定特別裝束的★5男子，並可獲得珍貴的巧克力送給心愛的男子，還能在特別的日子裡得到『他』的回禮。