《黑色沙漠M》2/21將開九大職業覺醒　新職業名稱搶先看

記者樓菀玲／台北報導

韓國開發商珍艾碧絲 PEARL ABYSS 旗下多人 MMORPG 手機遊戲《黑色沙漠 MOBILE》，官方宣布遊戲即將於 2/21 迎來全職業覺醒，並於今日搶先公開各覺醒職業名稱，同時開放預告頁面。

即將於 2月 21 日進行的覺醒更新，九大職業都將同步進行開放，冒險家們將可以透過覺醒，為各職業喚出隱藏且強大的力量，除了學習新的技能，更可以體驗感受覺醒後的職業不同威力。

在《黑色沙漠 MOBILE》覺醒職業中，各覺醒職業名稱與原作《黑色沙漠 Online》並不相同，也即將為冒險家們帶來嶄新的冒險旅程，營運團隊並於今日搶先公開各覺醒職業名稱及相關介紹。

首先以使用長劍及盾牌的近距離型職業：戰士，覺醒後職業名稱為「巨劍鬥士」，而使用弓及箭矢技能的遠距離型職業遊俠命名為「風行者」。



擁有強大威力，可利用巨大雙手斧頭攻擊敵人的狂戰士，在覺醒後威力更加驚人，成為了讓敵方聞之喪膽的「毀滅者」，使用自然元素魔法的女巫，覺醒後將成為 「秘術師」, 同時擁有神聖力量近距離職業女武神，在獲得認可後，將覺醒成為「聖槍女皇」



而擁有神秘東方武藝的武士，衝破了武術的極致，覺醒後成為了【武神】，同時以運用黑暗魔法的混合型職業：魔女，將可以化為【幽鐮死神】。



在玩家間人氣爆棚，手持凌厲又美麗的太刀，對對手使出重擊的黑暗騎士，覺醒後成為了「闇夜精靈」, 而擁有操控黑狼力量的馴獸師，覺醒後以「天狼」之名，開啟更有威力的冒險旅程。



珍艾碧絲PEARL ABYSS開發總監 JO-YONG-MIN 表示「冒險家在進行覺醒後，即使擁有了新的武器，將可以繼續使用現有武器進行切換，希望能以讓冒險家選擇的幅度更加寬大，挑戰更多不同的戰鬥可能性方向進行更新。更詳細的內容也將陸續進行公開！」 。



另一方面，珍艾碧絲PEARL ABYSS在1/25台北電玩展(TGS)舉辦的「遊戲之星」票選中(Game Star Award)裡，《黑色沙漠ONLINE》 以及《黑色沙漠 MOBILE》，雙雙獲得玩家的支持。《黑色沙漠ONLINE》獲得了銀獎，《黑色沙漠 MOBILE》獲得10大人氣獎。營運團隊表示非常感謝冒險家們的支持，未來也會持續帶給冒險家們更多良好的遊戲體驗。