重返亞蘭德《露露亞的鍊金工房》中文版發售日公開

記者周之鼎／台北報導

臺灣光榮特庫摩宣布，亞蘭德之鍊金術士第四部作品《露露亞的鍊金工房～亞蘭德之鍊金術士4～》將於2019年5月21日(二)在PlayStation4、/Nintendo Switch、Steam發售。

2009年6月於日本發售的《蘿樂娜的鍊金工房～亞蘭德的鍊金術士～》，以及其後發售的《托托莉的鍊金工房～亞蘭德的鍊金術士２～》、《梅露露的鍊金工房～亞蘭德的鍊金術士３～》同為亞蘭德系列續作。《露露亞的鍊金工房～亞蘭德之鍊金術士4》將接續「亞蘭德」三部曲，展開全新的故事。

本作的劇情講述只有露露亞能夠解讀的古文書——「鍊金謎語之書」。在露露亞遇到危險時，突然發出光芒，並浮現出鍊金術相關的知識。充滿謎團的「鍊金謎語之書」究竟是什麼樣的人基於什麼目的寫下這本書呢？又為什麼會出現在露露亞身邊？雖然是本充滿謎團的古文書，但露露亞本人卻不太在意的樣子。「利用鍊金謎語之書學習鍊金術，說不定就能成為像母親一樣偉大的鍊金術士！」她如此樂觀的想著。另一方面，蘿樂娜外出時收到了一封信，信上寫著來自亞蘭德共和國的通知：蘿樂娜工房的營業執照即將到期。為了能讓母親的工房繼續經營，露露亞動身前往亞蘭德。

▲本作將登場的前代主角托托莉。

本作的探索系統以『托托莉的鍊金工房 ～亞蘭德的鍊金術士2～』為基礎，玩家可以透過探索慢慢拓展出新的地圖。解讀「鍊金謎語之書」也會出現新的地圖。蒐集登場魔物或是能夠採取的道具等情報後，該地圖的「探索率」就會提升。當探索率達到100%時，能夠採集到品質較高的道具的機率也會提升。

本作的調和追加了新要素「覺醒效果」。覺醒效果指的是材料本身所擁有的隱藏效果，只要以蘊含覺醒效果的道具為材料進行調和，就可以製作出附帶一般調和中不會出現的效果的道具。例如調和「電導之石」時，使用帶有「追加火傷害」覺醒效果的材料，就可以製作出除了「電導之石」本身具備的「雷傷害」之外，還附帶「火傷害」的道具。覺醒效果種類繁多，其中還有能讓調和道具追加新種類的覺醒效果。例如對中和劑賦予「覺醒（調味料）」時，本來屬於不同種類的中和劑將可以當作種類（調味料）的材料進行調和。









